雲浩影Cloud推出處女碟藏驚喜彩蛋　反叛短裙造型感覺耳目一新

新人雲浩影（Cloud）加入寰亞音樂後，終於在今日（19日）推出首張個人專輯《THE CLOUD》，並於晚上舉行新碟發佈會。新碟收錄了冠軍歌《密切接觸者》以及三首今年的派台作品，還有一首英文歌作為彩蛋，送給歌迷聖誕小驚喜。

雲浩影終於推出首張個人專輯《THE CLOUD》。

正式出道七個月，推出四首派台歌，並擁有個人專輯，Cloud心情既興奮又期待。拍攝唱片封面及相集當天，她以多個造型亮相，除了高貴優雅寶石Look、充滿節日氣氛的紅色「禮」服、帶點反叛感的短裙Look，以及冰山美人Look之外，還有Cloud穿著藍色紗裙赤腳邊跳舞邊拍照，仙氣十足，她說：「好開心，今日著咗好多靚衫，同埋邀請到好犀利嘅攝影師『MissBeann』合作，佢喺日本參與過好多大型企劃，而我第一次跟女攝影師合作，感覺好新鮮、有趣。」

而今次唱片名字，亦是攝影師神來之筆，Cloud說：「最初都有諗過好似其他歌手推出同名唱片，但總覺得Cloud一個字，好似欠缺咗少少，結果MissBeann提議『THE CLOUD』，大家都好鍾意。」問到以前可有幻想自己第一張唱片會是怎樣？她說：「以前無幻想過，直至知道真係出唱片，先至開始諗。好多謝公司和團隊，由服裝造型、髮型、化妝和攝影師配合，今日試咗好多我從未試過嘅造型。希望透過鏡頭，帶出不同面向嘅Cloud，果然，連我自己都未見過嘅我，好開心被發掘到我嘅其他面。」

Cloud一身紅色打扮，又絲帶又蝴蝶結，就像一份聖誕禮物，充滿節日氣氛。

其中她一身紅色打扮，又絲帶又蝴蝶結，就像一份聖誕禮物，充滿節日氣氛。Cloud說：「設計上無特別配合聖誕節，不過唱片色調和造型都較鮮艷。我好希望快啲睇到完成品，希望大家都鍾意。」

好有仙氣啊！

今次多個造型感覺都好耳目一新。

今年25歲的Cloud，兩年前參加選秀節目「全民造星3」獲第四名，之後她繼續文職工作，因為太嘉鍾意唱歌，一年後決定告別OL生活，加盟寰亞音樂，成為全職歌手。今年五月，她推出第一首派台歌《願望之翼》，其清新脫俗的歌聲令人印象深刻，之後推出輕快作品《到了那裏就對吧》，被喻為「治癒系」歌手。九月推出的《密切接觸者》首度登上香港流行榜冠軍位置，為Cloud歌唱事業打下強心針。全新歌曲《氣流》她嘗試新曲風，令人眼前一亮。今年底，Cloud首次參演電影《深宵閃避球》上映，以及首次登上紅館舞台，擔任大師兄鄭伊健「HERE & NOW EKIN IN COCERT 2022」固定表演嘉賓，讓更多人聽到她的歌聲，獲得認同。