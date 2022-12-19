衛蘭推出女性班底概念大碟　疑似真空上陣拍攝封面性感度爆燈

衛蘭（Janice）於今日（19日）推出概念大碟 《DAUGHTER》，同日再加推《Be Still Live》 演唱會Blu-ray影碟。今次的概念大碟，從構思到完成製作，耗時超過一年，以女性的視角去解構「女性自主」這個題目，並希望聽眾在聆聽的過程中暫時放下一切成見，全心全意地投入這趟溝通及療癒的旅程。

Janice今日推出了女性班底概念大碟《DAUGHTER》。

Janice透過這張專輯的歌和相片，都因製作專輯而發掘到自己不同的女性面向：「裡面亦都講及女性面對嘅不同問題，例如與兩性關係、女性遇到嘅性騷擾、欺凌等等，唔單只係關於愛情。」 Janice全程參與整個創作及製作，從開始到完成、概念同編曲都加插了自己的想法。

今次都能透過概念照看到Janice的不同面向。

至於專輯封面及宣傳照，Janice也花了不少心思。除了穿上黑色絲襪大玩透視誘惑，更疑似真空上陣，性感度爆燈。見她少有的性感上陣，場景卻揀選於一間爛屋中拍攝，設計師及Janice想藉此表達，女性是非常堅強，無論在任何環境下都能適應，並能展現最美麗的姿態。提到專輯封面只穿上牛仔褲及背心，Janice直言：：「封面係想講唔需要好多包裝，著啲好靚嘅衫令自己有價值。最單純做自己就係最靚！要擁抱自己，愛自己！」

今次Janice非常性感。

此外，專輯包裝運用了一種特別的墨水去印刷，如果用手輕輕擦拭包裝的特定位置，專輯會散發出一陣淡淡、類似檀木及檜木的天然香氣。這香氣由Janice親自挑選，是一種在她經常自家及日常生活中也會挑選的香味，希望藉此令聽眾更立體地認識她，使專輯多出一份親密的感覺。

Janice大曬修身成果，真係好瘦啊！

拍照當日，Janice狀態大勇，著冷衫不一定襯裙，頭戴類似婚紗物體時，也不一定是結婚，躺於地上只穿性感的半透絲襪，舒服自然，Janice直言：「所有照片都想表示，女性做任何事最緊要是隨心而發、做到真正自己喜歡才最重要。女性咩年紀結婚？都係由自己決定，唔一定要好傳統咁去做一件事。」至於問到性感部份，Janice 直言都不是刻意性感，真係第一次去影呢個類型嘅相，「想俾世界知道女性可以欣賞自己，喺自己身體裡面可以好舒服咁愛自己。 」

Janice狀態大勇。

好有仙氣啊！

另外，Janice今次邀請了不少樂壇好友一齊參與作曲、填詞及監製一首作品，合作單位包括有Serrini、Robynn Yip、SOPHY 王嘉儀、馮穎琪、Kiri T、林二汶、岑寧兒、Cehryl 等。全女班做音樂， Serrini、Robynn及Kiri T日前一起訪問，談到合作感受也十分開心，異口同聲笑言近年樂壇都是給仔仔霸佔，有時諗起都嬲，所以今次係個好開始，可以集合女歌手力量做隻咁正嘅專輯。