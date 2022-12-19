Error演唱會｜尾場半隊Mirror成員撐場　193現場收紙幣玫瑰花嚇親

一連4場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》今晚（19/12）在九展開鑼。由肥仔（梁業）、Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡）組成的隊伍ERROR，吸粉能力絕對不容忽視，現場所見粉絲坐滿全場！而今晚尾場的嘉賓則有森美 、鄧麗欣、王丹妮、葛民輝、盧覓雪、Mirror成員(Stanley、Edan、Jeremy、Tiger、Frankie、Alton），mirror一出場立即引起全場哄動，而演唱會8:30開騷，Error四位成員一出場尖叫聲即四起。

mirror一出場立即引起全場哄動！（梁碧玲攝）

Error出場以《delay no more》拉開序幕，又唱又跳幾首歌後，氣氛即刻炒到好熱烈。其後三位成員返回舞台，獨留阿Dee（何啟華）在台上solo，講棟篤笑將近45分鐘，更即場表演除衫除褲，露出綠色貼身背心，睇到台下粉絲㷫烚烚！

阿Dee（何啟華）在台上solo（梁碧玲攝）

而輪到第二位成員保錡上台，他演唱了兩首自己的作品，勉勵大家要繼續追夢，之後小肥一身粉紅色出場，擔任今次演唱嘉賓，與error合唱歌曲「時光機」，其後error 演唱三人版「am I crazy 」，全場粉絲企起身一齊為偶像揮動螢光棒，氣氛一度升到最高點！

小肥一身粉紅色出場，擔任今次演唱嘉賓，與error合唱歌曲「時光機」（梁碧玲攝）

之後肥仔提到這句歌詞「運氣再差就算捱著打到都博盡條爛命」忍不住哽咽，表示自己花了四年時間才來到這一刻，身旁的193立刻攬實肥仔以作安慰，更彎身錫咗肥仔一啖，場面相當有愛。

肥仔忍不住在台上哽咽 193立刻攬實肥仔以作安慰 相當有愛 （梁碧玲攝）

到193係台上講感言時，有位粉絲突然衝到台前，將一束花送給193，稱「想送錢比你洗」便急急腳走，之後193就表示：「咁你送錢，送花比我做咩。」豈料193拿起花束觀看時，才發現由$20紙幣接成一束藍色玫瑰花，嚇得193叫粉絲趕快收走，事關他不可收現金的禮物，最後更搞笑咁講：「咁少唔夠我買樓。」

193現場收紙幣玫瑰花嚇親（梁碧玲攝）