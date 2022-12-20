梁詠琪相隔5年再開紅館演唱會　對嘉賓人選保密：到時畀驚喜大家

梁詠琪（Gigi）相隔5年再次踏上紅館開個唱，今日（20/12）特假尖沙咀舉行「梁詠琪《時間遇上我們》演唱會暨簽約儀式記者會」。Gigi透露為今次演唱會搵嘉賓絞盡腦汁：「其實我係好想搵返之前合作過嘅朋友嚟，可以喺台上分享大家點樣相遇同相識嘅時候，我諗識咗我哋同嘉賓咁多年嘅粉絲，聽到我哋分享感受嘅時候，佢哋一樣都會開好心。而家我仲係請緊，可能而家佢哋會飛返多啲，所以大家都要夾一夾。」



梁詠琪未有透露心目中嘉賓人選。（梁碧玲攝）

被問到心目中嘉賓人選是誰？Gigi表示：「其實未確實嘅人，我真係唔敢講，唯有等我確實咗之後，就到時畀個驚喜大家。（是否唱經典歌？）都會呀，會將啲經典歌擺返喺一啲時間軸上面，因為今次演唱會分咗昨天、今天同明天。而家睇返自己咁多年嘅歌，舊時聽同而家聽返都會好唔同，可能有啲歌詞而家唔符合而家嘅心情，所以可能會改改啲歌詞。」

梁詠琪將於2023年2月17-19日舉行演唱會。（梁碧玲攝）

此外，Gigi透露今次演唱會將會採用三面台，舞台上更會設置機關增加視覺效果：「其實我幾鍾意做三面台，而台上可以做嘅機關都會做嘅，如果唔做得嘅話我都唔會做。（驚唔驚吊大型屏幕？）咁又唔會，其實做咗咁多次騷，就唔會驚，因為我係好相信我哋嘅團隊嘅。（入紙申請紅館難唔難？）其實我哋申請都算係好早，又唔係話難，又唔係話特別容易囉。我諗而家相信會更難，因為而家都百花齊放會多咗好多騷，咁但係愈多演唱會愈好，因為香港人好鍾意睇。」