張敬軒演唱會｜感謝香港帶給他的機遇　自覺年紀大與樂壇格格不入

張敬軒今晚（20/12）在灣仔會展舉行一連11場 《revisit張敬軒演唱會》即將尾聲時帶來歌曲「叮噹可不要老」，臨開唱時，軒公坦言以往唱依歌一定會減，果不其然，軒公一度唱到眼濕濕，完結時更稱想將依首歌送比天上嘅「保全叔 」

張敬軒好感謝香港所帶俾佢嘅所有嘢！（葉志明攝）

而作為頭場演唱會，整場演唱會氣氛愉快，軒公在台上分享感受時，也沒有情緒失控，不過他很感謝粉絲一路以來的支持，他自問不是一位帥氣的小鮮肉，近年樂壇也新起多位唱得之人，而軒公粉絲選擇對他不離不棄，令他大受感動：「的確呢幾年嘅香港樂壇係，對於我呢輩嘅歌手來講，係好大衝擊嘅兩三年，頒獎典禮望過去隔離，幾乎都大佢哋一截，有時有種剩返自己嘅感覺，所以我好感恩，有班錫我嘅粉絲。」

軒公自言不是小鮮肉，感謝粉絲對他的不離不棄！（葉志明攝）

另外，軒公也提到雖然出生在廣州，也在廣州長大，但很感謝「香港」這個地方帶給他機會，他提到：「今年係我嚟香港，我係零二年嘅11月11號正式踏足香港，啱啱好20年，希望大家唔好覺得好煩，但作為一個喺廣州出世，喺廣州長大嘅廣州人，我真係好感恩香港呢個地方比我嘅所有嘢。」

軒公不敢encore太久，自爆被同行鬧做壞規矩。（葉志明攝）

演唱臨近尾聲，軒公選了自細就聽開的歌作總結，他選了宇田多光的「first love」，更配上日文空耳，十分搞笑！不過軒公認真厲害，日文歌都難不到他，一樣令人聽出耳油！而今場軒公相對較守規矩，沒有時超時太多，將近11:30就完場，事關他被同行責罵做壞規矩，經常超時太多！不過軒公歌迷就不願離場，在場大叫encore，務求等到軒公出來！而等到11:45，軒公終於出來，他先與粉絲來張大合照，再帶多唱歌給歌迷，便勸歌迷乖乖回家，最後才依依不捨返回後台！