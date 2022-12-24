C AllStar戶外演唱會與樂迷報佳音　四子明年將專注個人發展

C AllStar昨晚（23日）一連三晚於西九文化區竹翠公園舉行戶外演唱會，為慶祝聖誕節，台上佈置十棵巨大的白色雪花聖誕樹增添節日氣息，與歌迷於冬日氛圍下一同大合唱多首耳熟能詳的熱門歌。

C AllStar昨晚（23日）一連三晚於西九文化區竹翠公園舉行戶外演唱會。

演唱會以DJ King個人打碟表演揭開序幕，強勁節奏馬上嗨翻全場氣氛。大會邀來選秀節目《就是青春》的六位學員組成合唱團上台報佳音，營造滿滿的節日氣氛。C AllStar緊隨以全白造型亮相，四子服飾各有特色，King更被兄弟們取笑衣服「中門大開」，安仔的服飾上縫製上具香港特色帆船裝飾，寓意祝福大家一帆風順。

C AllStar以全白造型亮相。

四子服飾各有特色。

適逢《Yahoo搜尋人氣大獎2022》同步於昨晚舉行， C AllStar榮獲熱搜本地音樂組合獎。四子得知獲獎後在台上繼續發揮搞笑本色，感謝粉絲熱烈搜尋他們的緋聞及「身高」。安仔馬上解說：「哎呀，講錯咗，係『新歌』至啱！」

C AllStar榮獲《Yahoo搜尋人氣大獎2022》熱搜本地音樂組合獎。

每年聖誕於尖東海旁快閃報佳音是C AllStar與歌迷之約，這個傳統已經維持了九、十年。C AllStar回憶以年每年都有粉絲幫忙在尖東碼頭「霸位」開唱。今年轉換位置，由四子選場為歌迷「霸位」，在鄰近維多利亞港的竹翠公園承傳統報佳音。他們感觸地表示：「以前報佳音得我哋四把聲加小彤（賴映彤）彈琴，今年係有歷以來最多樂手幫手報佳音的一次！」

四子秉承傳統與樂迷報佳音。

C AllStar獻唱《白色信件》時台上大撒雪花營造冬日氣氛，安仔及釗峰到台下與粉絲近距離接觸，並大派簽名公仔作聖誕禮物，哄得現場觀眾非常開心。他們獻唱聖誕歌《The 12 Days of Christmas》時，四子台上大鬥唱功不斷加快節奏，並笑言跟不上的會有懲罰。最後釗峰「甩咗」要接受懲罰，被好兄弟在台上「打patpat」 ，King笑言反手打才是最痛的方法，大啪一聲引得全場捧腹大笑。

C AllStar獻唱《白色信件》時台上大撒雪花營造冬日氣氛。

四子透露明年將會減產。

更會專注個人發展。

四子全晚唱出多首大熱歌曲。

在演唱會最後一部分，C AllStar大唱多首耳熟能詳的大熱歌曲，包括《薄情歌》、《逾越生死》、《時日如飛》等，邀現場粉絲大合唱互動交流，召喚大家的集體回憶。他們更加邀請樂手轉移更接近粉絲的前台位置，希望多角度照顧不同位置的粉絲。四子特別感觸提到前助手及經理人已經移居海外，因此無法出席是次音樂會。安仔笑言這是廣告時間，希望宣傳尾場的網上音樂會門票，讓未能出席音樂會的人能一同感受、分享音樂會；並特別感謝沒有外遊留港或特意回港支持他們的粉絲。

四子明年將專注個人發展。

安仔直言C AllStar於明年起會開始「減產 」，四子會傾向獨立發展並借機會宣傳個人的工作新動向。Jase 乘機宣傳明年二月生日前夕將舉行個人演唱會 ，笑言：「我都唔明點解要係我25號生日前 – 24號搞知音樂會囉！」安仔透露自己會擔任《全民造星》的導師，開始第一日後更緊張得「發惡夢」，笑言希望假如自己做得未夠好，大家也不要網上留言罵他，否則會好大壓力。