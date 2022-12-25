張敬軒演唱會平安夜Encore到12:50 歌迷陳生再度引起軒公注意

張敬軒於《REVISIT演唱會》跟歌迷渡平安夜，繼續送大禮之餘 ，一開場已經向歌迷派禮物 : 「一定會令大家可以渡過一個好愉快嘅2022年平安夜，叫大家放心交俾我！會展話唔收加時費！」令歌迷開心到飛起，軒公最終由9:30開場唱到零晨踏入聖誕，跟大家一起倒數迎接Merry Christmas ，更連環安歌三次至12:50分才散場，令大家滿載而歸。

聖誕節軒公除了向歌迷派禮物，自己亦收歌迷禮物收個不停，經常於他演唱會中出現的一位搞鬼死忠男歌迷，昨晚又再出現，今次更做了一把膠雞加上雞毛掃的弓，自稱這禮物名叫「軒弓」，弓上寫上：「軒弓一發射全心」，笑死全場。軒仔笑問他 : 「又係你呀，陳生？你係咪喺TVB做道具出身？人地一箭雙鵰，你一箭一鵰，你個隻雞⋯⋯仲冇晒毛，其實鵰同雞你識唔識分？為免你引起附近觀眾不安，我收咗佢啦。你已經變成我每次演唱會嘅一幀風景啦，每次都有唔同大禮。我好想自己係觀音菩薩，有個葫蘆可以收咗你。」妙語連珠笑死觀眾。

在唱完《 傾慕》這首歌時，軒仔忽然說：「我爆咗件衫，唔知係咪今日食多咗兩嚿雞脾原因，爆係『加拿大』嗰個位。」工作人員馬上衝上去為他解決問題。觀眾此時就大叫他 「除衫」！軒公笑道：「除衫呀？呢件衫真係要講吓，除咗唔係睇上身，係要睇下身，因為條褲係see through⋯⋯」然後他拉開外衣，讓大家清楚見到他的see through褲內，藏着若隱若現美腿，引得歌迷興奮依嘩叫鬼，狂叫他除褲，軒公笑道：「 喺咁高雅嘅時侯，唔好講呢啲嘢污辱咗呢part喇，夜啲先講啦，有味嘢夜啲講先開心⋯⋯哈哈。」

昨晚軒公一共encore三次，唱了陳慧嫻的《夜機》、宇多田光的《FIRST LOVE 》，又加送《預言書》、《雪花抄》、《我的天》、《青春常駐》、《明明明他已離開你》及《悲劇人物》，令歌迷開心不已，最後軒仔更開心預告，定下明年2023年3月將會飛去倫敦Royal Albert Hall舉行演唱會，咁耐冇飛，到時不如一齊飛過去倫敦旅行兼睇軒公啦！