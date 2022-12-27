Adele音樂會以低胸露肩晚裝現身獻唱　騷鎖骨再瘦一個碼成焦點

現年34歲的英國歌后Adele自離婚後，積極瘦身，更戒糖戒煙，成功怒減100磅，跟以前判若兩人。去年推出新專輯《30》後，Adele積極投入工作，並於每個週末在拉斯維加斯舉行音樂會。

Adele在拉斯維加斯舉行音樂會。（IG圖片）

Adele唱到《Set Fire To The Rain》時更台上更有噴火及下雨效果。（IG圖片）

Adele在音樂會上唱出多首Hit歌，唱到《Set Fire To The Rain》時，台上更有噴火及下雨效果，讓觀眾驚歎，而片段亦在網絡瘋傳。除了欣賞Adele的美妙歌聲，Adele再瘦了一圈亦成為了熱話。

Adele又再瘦了一圈！（IG圖片）

在Adele於Instagram上載的最新照片中，看到她又再瘦了一圈，穿上黑色露肩晚裝更顯纖瘦。貼身的剪裁令Adele均稱的美好身段表露無遺，露出鎖骨更添女人味。有不少網民都在照片留言讚好，「實在太美了！」、「Adele狀態真的超好」、「點解可以咁靚」。

Adele真係好靚！（IG圖片）

另外，Adele舉行音樂會的日子剛好撞正男友Rich Paul身生日，她高調向在觀眾席的男友示愛，更大唱生日歌︰「我愛他勝過一切，我們可以一起祝他生日快樂嗎？他是 Rich ！」

Rich Paul和Adele拍拖前，是認識多年的朋友，直到去年兩人又重新聯繫。Rich Paul知道Adele剛離婚，一直陪伴對方走過傷痛，兩人才慢慢從朋友發展為戀人。（IG圖片）

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