陳奕迅Boxing Day驚喜清唱《浮誇》　兩度Encore歌迷叫聲震裂紅館

陳奕迅（Eason）紅館演唱會《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》來到第十四晚，日前平安夜、聖誕節Eason都因為節日觀眾不肯離場，再度Encore。昨晚（26日）Boxing Day，Eason在Talk位時，終被觀眾熱情打動，即場清唱《浮誇》，歡呼聲叫喊聲核爆紅館。

陳奕迅（Eason）紅館演唱會《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》來到第十四晚。

觀眾大叫好掛住Eason。

昨晚來到Talk位時，Eason先是把噴過的消毒紙巾，送給現場觀眾，大家叫他跑來跑去要小心，Eason就笑道，「我會㗎啦，個台好貴㗎，所有嘅野都貴過我呀，除左我把聲之外...哈哈哈。」觀眾即歡呼拍掌。Eason詢問觀眾，「 我真係好好奇，係第三隻歌，點解你哋要叫我名，我好想知。」觀眾大叫: 「掛住你呀」他答道，「我知啦，你哋有禮貌有家教，所以你哋叫 Eason…..唔係叫呀喂！哈哈。講到我個名，真係要多謝我父母改呢個名畀我，大家畀啲掌聲我父母！雖然佢哋未必喺到。媽咪噚晚有嚟， dance medley跳咗好耐，我媽好易認，佢戴住墨鏡跳舞，佢話啲燈好掁眼，哈哈哈.....」

Eason終被觀眾熱情打動，即場清唱《浮誇》。

Eason又以自己跳舞來鼓勵大家，自言排舞不看鏡子，更自嘲隻腳又粗額頭又闊，著現場觀眾做任何事最緊要有態度：「記住！ 唔好唔型、唔好比韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋個啲樣...」然後他扮演出一個目瞪口呆樣子，全場觀眾即拍掌歡呼讚同，並大叫「唱浮誇！唱浮誇！」叫聲震裂紅館。

驚喜清唱《浮誇》！

Eason笑道： 「要有態度！但都係要低調...低調...哈哈。唱浮誇？條片係 Youtube呀，隨時上去睇啦。又推卻....唔得啦，我老啦。」不過觀眾不肯罷休，仍是瘋狂大叫，Eason超搞笑道，「其實我唱得好差呀，其實我咪嘴㗎成個騷....」觀眾卻並沒有放過他，繼續狂叫，終於打動到他接著樂隊用一隻琴伴著他清唱了《浮誇》一小段，這份boxing day大禮！

來到Encore環節，Eason挑選了《還有甚麼可以送給你》，觀眾不肯離場，終於叫了十五分鐘之後，Eason再度出場，再送多首《沙龍》給大家，令這個聖誕每一位入場觀眾都滿載而歸，不過他亦同時宣布，明晚（27日）休息，28日已經不再是聖誕節 Special Day，演唱會會返回正常軌道。另外，昨晚周秀娜、193及肥仔，湯令山及女朋友Moon等亦有來支持。