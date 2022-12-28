馮允謙推出新碟紀錄經歷過的愛與失去　自爆太投入拍攝致情緒低落

馮允謙（Jay Fung）今年多首派台歌都奪得好成績，由《報復式浪漫》、《Freakin' Nightmare》、摯親離世無法出席演唱會有感而法寫的《給缺席的人唱首歌》和送給受情傷的朋友《Take A Breath》等，全部都登上流行榜冠軍位置，Jay於今日（28日）再宣布推出新碟《LOVE & LOSS》。

Jay於今日推出新碟《LOVE & LOSS》。

提到新碟主題「愛與失去」，Jay Fung說：「2021年嘅時候，我感到屋企人、朋友，Fans都俾咗好多愛我，開始造新碟時寫好嘅歌關於『愛』，旋律比較輕快和開心。」所以就創作了甜蜜情歌《報復式浪漫》，之後的創作亦隨著經歷和感受作為靈感：「大約今年三月時感到好忙，好多事情發生，無得放假，寫咗一首《Freakin' Nightmare》。七月舉行咗我首個個人演唱會，好可惜嫲嫲嚟唔到，我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》送畀嫲嫲。今次專輯除咗愛情歌，仲有啲歌寫失去和遺憾，紀錄我嘅成長階段，影嘅相亦都比較成熟。」

新碟主題為「愛與失去」。

今次全新專輯《LOVE & LOSS》走成熟風格。

去年Jay的唱片配合吸血鬼三步曲，以紅黑色為主調，充滿電影感。今次全新專輯《LOVE & LOSS》走成熟風格，以沉實色調。唱片封面Jay頸後有紋身，手臂和臉上有傷疤特技化妝，像真度極高，他笑說：「大家唔使驚，唔使心痛，係特技化妝，好似呀！」

為配合拍攝概念，特別以特技化妝和紋身來加強妝感。

像真度極高。

為配合拍攝概念，Jay承認情緒低落了大半天，拍攝期間還眼紅紅：「LOSS部份設計師和攝影師想用傷和痛去表達，除咗以紋身和傷疤化妝加強感覺，仲影好多感覺好沉重嘅相，拍完成個人情緒down咗好耐！呢個經歷好特別，有少少辛苦，但出嚟啲相我好滿意，同平時嘅我好唔同，畀大家見到我另一面。」