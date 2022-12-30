新城頒獎禮2022｜姜濤腳傷缺席仍奪「勁爆男歌手」：我會繼續努力

《新城勁爆頒獎禮2022》於今晚（29日）假灣仔會展舉行，在尾聲開始頒發較重要的獎項。今年的「勁爆男歌手」由林家謙、馮允謙（Jay Fung）及姜濤奪得，姜濤因上月在籃球賽中受傷，需要做手術及治療，故取消出席各大活動。雖然姜濤未能親身奪獎，但他仍拍了短片說得獎感受。

「勁爆男歌手」由林家謙、馮允謙（Jay Fung）及姜濤奪得（葉志明 攝)

雖然姜濤因為腳傷未能出席，但仍然拍片講感想。 （葉志明 攝)

穿上黑色衛衣及戴上口罩的姜濤在片段中表示：「好多謝新城，亦都好多謝支持我哋嘅粉絲，我會繼續努力做好我每一隻歌！」雖然姜濤人不在現場，但現場的粉絲仍然熱烈地為他歡呼，相信在看直播的姜濤都能感受到粉絲的愛和熱情。

姜濤話會繼續努力（葉志明 攝)

Jay Fung得到「勁爆男歌手」一獎後坦言：「我真係好想講我非常之珍惜呢個moment，真係踏上呢個台，得到呢個男歌手獎其實唔係一件容易嘅事，所以我真係非常之感恩！」之後Jay Fung逐一多謝幕後付出的工作人員、家人及粉絲，更提到家人今次特意留下看Jay Fung的頒獎禮及歡度聖誕。

Jay Fung得到「勁爆男歌手」一獎。 (直播截圖)

另外，得獎的林家謙就表示：「我記得第一次攞新城嘅獎係獨立音樂人，咁所以我覺得呢個獎對於我一路一手一腳去做自己嘅人係好大嘅鼓勵。我好獨立但我唔孤單，咁我好想多謝身邊呢幾年陪咗我好多或者同我一齊去完成好多Project、音樂同歌曲嘅每一個單位。多謝你哋好低調咁支持，我覺得唔洗做得太多嘅，買碟同聽歌就OK。」林家謙亦逐一多謝幕後的工作人員及家人。