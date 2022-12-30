新城2022｜林家謙欣賞雲浩影　透露張敬軒情況：佢瞓完一大覺好啲

《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚（29/12）於會展舉行，林家謙奪得「勁爆男歌手」及憑《某種老朋友》奪得「勁爆歌曲」。他接受訪問時表示很開心首次奪得新城的男歌手獎：「每年都有唔同嘅嘉許，我覺得開心嘅。」至於來年的工作動向，他透露希望可以做更多好歌，以及推出新專輯。



家謙喜歡Cloud的聲音。（葉志明攝）

家謙於頒獎禮上向今年的新人頒發獎項，他坦言就如看到數年前的自己一樣：「好希望佢哋嚟緊嘅發展都好好，自己獨當一面，發光發亮。（邊位新人令你最深刻？）雲浩影，幾鍾意佢嘅聲音。」問到會否與對方合作，家謙笑言：「唔知呀，我被動嘅。（寫歌畀佢？）可以呀，如果有機會嘅話。」

家謙於頒獎禮上向今年的新人頒發獎項，他坦言就如看到數年前的自己一樣。（葉志明攝）

有網民提到新城頒獎禮的音響問題，問到有沒有因而影響表現，家謙坦言昨天的確緊張：「唱完都會覺得，點解嗰度做得唔係咁好呢...以往未必喺嗰個位出事，但嗰個位有少少hesitation就唔係咁好，未必關音響事，係自己緊張，又有可能企喺一班小前輩，我覺得每位新人都係前輩，企咗落去我都變咗一位新人，所以有少少壓力囉。」另外，家謙亦有慰問因確診而未能現身頒獎禮的張敬軒，並透露對方的情況：「佢話嗰日瞓完一大覺就好啲囉，我諗佢好快好返，以佢嘅體質，兩、三日搞掂。」