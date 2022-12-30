Jeffrey 魏浚笙搵女神陳漢娜做女友：同佢拍拖做情侶很緊張

24歲的魏浚笙(Jeffrey)宣佈正式加入樂壇，成為2023年第一位樂壇男新人，首支個人單曲《第一個迷》更正式派台，不但用盡人情卡邀請到星級前輩黃偉文(Wyman)、林奕匡以及Edward Chan合力打造，更請到新世代女演員陳漢娜 (Hanna) 擔任MV女主角。

第一個迷》更正式派台。

對於今次可以請到Hanna做他的首個MV女主角，Jeffrey表示相當興奮：「可以在MV與Hanna拍拖做情侶很緊張，最大難度的就是要與Hanna有磨擦冷戰，因為現實生活中我甚少與女友意見不合，所以要加一點想像力。不過情侶有小爭執是很平常，尤其是二人都要由讀書走到職場，轉換了環境，多了工作上的考驗，真實地要互相扶持陪伴，才可以走過失意，經歷高低。」Jeffrey表示MV除了給粉絲的情書，亦是給所有人的情書，他說：「這兩三年的疫情大家都過得不容易，不論在工作層面上或是在愛情裡，相信每個人或多或少在成長路上都曾有過悲傷回憶 ，正因為種微微的痛每當想起都會感到難過，所以希望透過新歌可以帶出一絲溫暖給觀眾，永遠記得身邊總會有人陪你悲傷，分享喜與悲。」

Hanna入行以來，都有參演過不少MV的女主角演出。

Hanna入行以來，都有參演過不少MV的女主角演出，她表示今次要做Jeffrey的女友，笑言有一點壓力：「今次要投入做他的女朋友，他有這麼多『咖啡豆』，還有我在MV中要做一個初入職場有物質主義的女仔，亦不懂體諒男友，所以都有點心理壓力。好彩我們最後都是happy ending，我始終在成長中學會陪伴對方，成為一位會為他打氣的女友。」Hanna亦率先聽了Jeffrey的新歌，她表示：「其實Jeffrey的搞笑煨Sir以外，也是情深的暖男，原來唱起歌來也很感性，加上歌詞內容圍繞住Jeffrey這兩年自身的故事，所以感動到聽這首歌的人，希望他可以在2023年成為歌壇新人王。」