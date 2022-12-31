許廷鏗獨立發展後首次舉行個唱　零距離與樂迷握手合照掀高潮

由自許紀錄主辦，一連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》於昨晚（30/12）假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行頭場演出，這次是許廷鏗（Alfred）獨立發展後首度舉行個唱。今次Alfred花盡心思去製作，並邀來per se、吳林峰、鄧小巧、《全⺠造星4》的 WinWin及CK擔任嘉賓一同分享舞台，讓演唱會極盡視聽之娛。



Alfred獨立發展後首度舉行個唱。

Alfred本來一直在籌備全新專輯，而且打算舉行新碟發布會，碰巧遇上Star Hall的跨年檔 期，結果一不做二不休，將發布會發大去做，變成《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》，演唱會中更貫徹了「in the round」的概念，以Catwalk配以圓形舞台的設計， 將Star Hall變成四面台，讓觀眾可以從不同角度欣賞Alfred的演出。

既然當是新碟發布會發大去做，今次《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》自然少不了獻唱新歌的環節，Alfred特別構思了以劇場形式演繹即將收錄在新碟的作品如《平庸之鬼》及由Alfred填詞的《良心發現》、《聆聽世界這分鐘》等，並找來會在新碟中出現的歌手per se、吳林峰、鄧小巧、WinWin及CK一同分享今次的舞台。

Alfred找來會在新碟中出現的歌手per se、吳林峰、鄧小巧、WinWin及CK一同分享今次的舞台。

在唱過一批新歌後，Alfred在台上有感而發道：「對於我嚟講，入咗行呢12年並唔容易，縱然大家會覺得許廷鏗嘅音樂仕途都好順利，但其實同大家一樣，尤其是呢兩年係非常唔容易。多謝你哋今日嘅出現，對於我同成個團隊好大鼓舞，今次喺Star Hall搞個4面台仲要係圓形舞台，以一個劇場形式去唱新歌，希望大家會喜歡我嘅新作。好多人問啲舊歌點呢？所以後面嘅係娛賓嘅！」接着演唱會的下半部，Alfred便大唱自出道以來的經典歌如《仁至義盡》、《痛醒》、《我的離開也是愛》等，而唱至《無力感》時更與觀眾握手兼合照，由於在過去三年裡未有試過這樣零距離的互動，所以Alfred這舉動即時掀起了全晚的高潮。

Alfred在台上有感而發道：「對於我嚟講，入咗行呢12年並唔容易」。

眾所周知，Alfred熱愛攝影，所以為了《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》 特別推出了一次性菲林相機，並以未曝光的新歌歌詞作為設計圖樣，於現場發售，而昨晚Alfred進行了一項創舉，邀請觀眾一起舉起相機及手機，以閃光燈拍照，為全場觀眾留下了實在又難忘的睇Show新體驗。Alfred亦透露，今次演唱會將推出DVD，並呼籲大家曬相後將照片send回給他，之後會揀選合適的在DVD內使用，實行與觀眾炮製私家回憶。