周興哲下月25日紅館開騷 記者會獻唱點擊過億作品〈怎麼了〉

Eric曾推出五張專輯，創造多首大熱情歌，如：〈以後別做朋友〉、〈你，好不好〉、〈如果雨之後〉、〈怎麼了〉、〈我很快樂〉、〈你不屬於我〉等。今次《Odyssey～旅程》巡迴演唱會香港站中，Eric自然會將這些大家耳熟能詳的歌曲一一獻唱，炮製獨一無二的「Eric情歌宇宙」。

除此之外，是次演唱會Eric將挑戰四面台演出，亦會將超高水準製作帶到香港，其中包括電影曾執導《當男人戀愛時》的殷振豪擔任VCR導演、金曲獎最佳樂團佛跳牆成員陳君豪、黃宣銘、奧迪及千千則分別擔任是次世界巡唱的音樂顧問、音樂總監、Bass手及鼓手。而曾多次入圍金馬獎、金鐘獎最佳造型，亦曾為電影《消失的情人節》、台劇《華燈初上》等擔任造型總監的大師許力文，將特別情商為演唱會的專任造型設計。製作班底之強勁，為Eric打造出最華麗，且極盡視聽之娛的一次演出。

今日Eric特地飛抵香港，現身香港演唱會記者會，並率先獻唱網上view數過億的單曲〈想知道你在想什麼〉及〈怎麼了〉，為演唱會造勢。記者會上，Eric先分享了憑〈想知道你在想什麼〉奪得金馬獎最佳電影歌曲獎的心情，他說：「能夠得獎真的很開心，因為新人獎都入圍，但沒得獎就覺得都差不多，能參加就是榮幸，所以沒想過可以得到歌曲獎，而且也是跟音樂有關，能夠獲得肯定真的很開心，會繼續努力。」而今次能踏上紅館，是很多歌手的心願，Eric也興奮表示：「這是第一次四面台，真的很喜歡也很期待，可能會想會不會很不習慣，但其實轉每一面都可以見到觀眾，我也可以看到大家，而且我是喜歡邊走路邊講話的人，可以這樣講故事，很自在。」今次難得與粉絲們「小興星」在香港聚首，所以今次【FWD富衛保險冠名贊助：周興哲《Odyssey～旅程》巡迴演唱會香港站】特設$1,280小興星套票（只限定於優先訂票期間發售），套票包含演唱會$980門票一張及「周興哲粉絲見面會」入場門票一張，希望屆時能與一眾小興星作最近距離的接觸，而香港站以後，Eric將馬不停蹄到馬來西亞、澳洲及美國 Tour，另外還會有新專輯推出，也會有戲劇的參演，所以2023年將會是忙碌的一年。