陳奕迅演唱會唱幾句「奴隸獸」全場興奮：隻歌叫《超人的主題曲》

陳奕迅休息兩日，進入第21場演唱會，安歌環節，Eason選唱了顧嘉煇的《畫出彩虹》，向香港音樂巨匠致敬，唱畢他只是講了一句: 「明就明」，用手勢作了一個敬禮，即獲得無盡掌聲及歡呼聲。繼而他再選唱了《讓我留在你身邊》，說這首歌希望俾到力量大家，於歌聲及歌詞牵動下，觀眾被感動到HIGH爆，叫聲震裂紅館。

Eason選唱了顧嘉煇的《畫出彩虹》，向香港音樂巨匠致敬。

雖唱到第21場，Eason昨晚依然狀態大勇，而歌迷也一樣狀態超勇， 反應非常熱烈，令表演的他也非常震奮。Eason開心之下，於是昨晚Talk位，大家又有bonus，不單得到幾句《孤勇者》，還有令人懷念的《超人的主題曲》，開心到飛起。Talk位時，現場觀眾瘋狂大叫，不停想跟Eason對話，令他應接不下，又笑住話，「好亂呀，好嘈呀，好似街市呀喂...今晚觀眾咩事，每次唱歌，我一行過就企起身，我又好似校長一樣，哈哈....」有觀眾大叫Encore，被Eason笑問，「咩玩法？我未唱完先Encore？哈哈...」十分搞笑。



當他講到這個騷想叫大家不要那麼多恐懼時，又有女觀眾突發狂叫，Eason唱了一句: 「愛你孤身走暗巷...」來形容她的行為，料不到觀眾即歡呼大叫，希望聽到《孤勇者》，他驚呆反問:「唔係嘛，唔係廣東話呀，隊band係西洋人，佢地唔識呢d粵曲㗎，你哋返去睇住youtube先啦，真係唔適合依家唱，哈哈...」繼而Eason透露，曾經一次經過草地 ，有個小朋友在玩飛碟，見到他經過，突然指著他大叫『孤勇者呀！』，「做左廿七年，陳奕迅都唔識好失敗，廿七年，唔識我，我明嘅，同我一齊長大嘅，聽超人迪加都已經廿年前.....」然後他又突然唱了幾句超人的主題曲，不停做打怪獸動作，讓觀眾HIGH爆。接著Eason反問觀眾，究竟知不知隻歌真名係叫《超人的主題曲》:「唔係叫超人迪加呀，謝霆鋒都唱過一隻《超人帝拿》，佢係我後輩，唔好因為佢好cool唔講嘢以為佢係我長輩，陳冠希都唱過，佢係《超人佳亞》！」

嘩，真係佢唔講都唔知重有呢兩首超人主題曲，不知Eason講完後，大家會再一次去搵下，聽下後輩謝霆鋒及陳冠希個兩首超人歌呢？