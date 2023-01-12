傳奇結他手Jeff Beck染腦炎突離世　尊尼特普與搖滾樂手陪伴在側

英國傳奇結他手Jeff Beck於英國時間周二（10日）在寓所附近的醫院因細菌型腦炎離世，終年78歲。Jeff Beck的官方社交平台發文悲痛宣布死訊，透露Jeff突然感染細菌型腦炎後安詳離世，其家人望外界能在這個傷痛時刻尊重他們的私隱。

Jeff Beck於英國時間周二（10日）在寓所附近的醫院因細菌型腦炎離世，終年78歲。（IG圖片）

Jeff Beck離世的消息來得非常突然，去年7月才剛剛跟尊尼特普（Johnny Depp）舉行巡迴演出及合作推出新專輯。據外媒報道，有知情人士透露Jeff Beck離世時，尊尼與一些搖滾樂手都陪伴在床側：「尊尼跟他（Jeff）好好朋友，兩人原本已經好熟，去年夏天巡迴後更親密。這個個病來得好突然，過去幾星期惡化的很快，尊尼還未平伏到，他大受打擊。」

尊尼特普與Jeff Beck的感情非常好。（IG圖片）

Jeff Beck去年7月才剛剛跟尊尼特普（Johnny Depp）舉行巡迴演出及合作推出新專輯。（IG圖片）

歌手洛史釗域（Rod Stewart）在Instagram分享了與Jeff Beck多年來的合照，並留言哀悼：「他是少數在現場演出時，會仔細聆聽我唱歌並作出回應的結他手。Jeff，你是最偉大的，我的兄弟。謝謝你的一切，安息。」另外，殿堂級樂隊Rolling Stones主音Mick Jagger、Black Sabbath主音Ozzy Osbourne與Queen結他手Brian May亦紛紛留言表示哀悼。

Jeff Beck於60年代加入樂壇，並取代了Eric Clapton成為樂隊The Yardbirds的成員，其後與洛史釗域組成Jeff Beck Group，更憑創新的結他技術而被譽為「結他手中的結他手」。由於他對樂壇及搖滾界影響深遠，而獲選為「史上百大吉他手」第5位。