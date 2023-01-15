陳奕迅尾場Encore揀唱《單車》有原因　罕有向老婆示愛：太肉麻

陳奕迅（Eason）27場跨年演唱會《Fear and Dreams》，昨晚（14日）圓滿結束。來到最後一場，Eason在Encore部分足足唱了6首，唱到凌晨0:00才完場。Eason在台上透露自己來到48歲仍有不少少新體驗，亦愛上了「承傳」，所以特別挑選了《單車》這首歌給歌迷。

27場演唱會已經圓滿結束。

Eason直言希望能夠將好的東西承傳下去給下一代，當有不好的事情，希望下一代能學會什麼叫好，什麼叫不好：「其實做人真係唔駛諗太多，只要你用個心現，真誠分享，有愛就好。」在唱出《單車》前，Eason笑言：「我剛好有下一代，亦有上一代，我有咁好生活，咁好條件去做自己喜愛的工作，都係因為我上一代，所以以下呢歌，我想送比所有的上一代及大家。呢首歌聽說亦係『最多人渴望我唱的演唱會歌曲』，送俾辛辛苦苦為我哋做左好多野既上一代，送埋俾你哋。」唱畢後，Eason特意向有來支持的父母說：「我愛你爸爸媽媽。」然後低聲道：「咁我都愛我老婆，哎也唔好講啦 …..佢哋唔興呢味，太肉麻。」

陳奕迅尾場Encore揀唱《單車》有原因。

Eason罕有向老婆徐濠縈示愛。

最後，Eason亦挑選了《歌頌》一曲為演唱會作結。他表示自己於1995年，第十四屆得新秀歌唱比賽冠軍，27年來音樂路上遇到很多出色音樂人，遇到很多好朋友，每一位作曲填詞人、編曲人監制、錄音師及所有唱片公司宣傳推廣的朋友，都想一一感謝。沒有他們，自己什麼也不是：「冇左佢哋，我哋今晚係一個talk show，冇歌，冇訛嘢好唱，所以我要好好向佢哋致敬，希望大家同我一齊俾多啲掌聲他們。」Eason在唱出《歌頌》時，亦感動得強忍淚水。