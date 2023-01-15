陳柏宇成第一位香港歌手　登日本音樂平台《THE FIRST TAKE》表演

陳柏宇（Jason）向來因為作風低調兼且紅歌不紅人而被網民封作「隱世歌手」，日本大型音樂平台《THE FIRST TAKE》今日（15日）晚上突然在Instagram限時動態公開他登上節目的預告影片，完整影片將於明晚（16日）日本時間晚上10時公開。Jason歷史性登上《THE FIRST TAKE》表演，同時亦是第一位登上該節目的香港歌手，認真厲害！



（IG：@ckw720）

Jason早前在IG宣布將於明晚九時在銅鑼灣舉行「秘密新片見證會」，並邀請22位歌迷出席一同見證，如今秘密終於揭曉，原來就是見證他成為第一位香港歌手登上《THE FIRST TAKE》的歷史性一刻！

Jason早前在IG宣布將於明晚九時在銅鑼灣舉行「秘密新片見證會」，並邀請22位歌迷出席一同見證，講的原來就是《THE FIRST TAKE》。（IG：@ckw720）

《THE FIRST TAKE》（ザ・ファースト・テイク）是日本SONY音樂於2019年所開設的YouTube音樂頻道，整個頻道以一鏡到底為最大的特色，邀請歌手或樂隊等等拍攝現場表演或演奏的演出過程。另外，該頻道擁有超過700萬名訂閱者，每一條影片都至少幾百萬點擊，是最受歡迎的YouTube音樂平台之一。

（IG：@the_firsttake）

曾經登上過該節目的歌手包括中島美嘉、YOASOBI、Harry Styles、Avril Lavigne、還有2PM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER及Kep1er等韓國團體。不過，向來都甚少華語歌手登上《THE FIRST TAKE》，至今只有過兩位華語歌手登場過，包括曾於日本出道的內地女歌手蘇芮琪，以及台灣男歌手韋禮安。