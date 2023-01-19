中年好聲音｜涂家堯派心被批　梁浩銓唱《灰色軌跡》單立文超感觸

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》為配合農曆新年節目安排，第8集將提前於年卅（周六、21日）晚9點半播映，由1月29日起逢周日晚上8點半播出。最新一集將進行第三部曲次回合《影視金曲生死鬥》，各參賽者將會以以經典電影或劇集歌曲為主題，晉級的20位選手將以個人身份作賽。

四大專業評審肥媽、周國豐、張佳添、伍仲衡及嘉賓評審單立文。

四大專業評審肥媽、周國豐、張佳添、伍仲衡及嘉賓評審單立文，對每位參賽者最高可給予20分，每位參賽者最高總分是100分。今回合再有新賽制，就是首兩名出戰選手完成表演後，需在旁等待第三位選手成績，三位中最高分一位直接晉級，另外兩位直接跌落危險區。隨後出戰的選手只要成績高於危險區的選手，即可直接晉級，反之則會與危險區內較高分選手「交換位置」。本集出戰選手共有11位，分別為鮑聖光、涂家堯、何博文、李佳、李思林、魏嘉信、龍婷、梁浩銓、彭澤英、曹敏寶及丁文俊。

涂家堯今回挑選了張學友的《月半彎》。

可惜表演期間不時在台上派心心，被評審狠批搞花臣。

上周爆出的黑馬涂家堯今回挑選了張學友的《月半彎》，自信十足的他表演期間不時在台上派心心，表現風騷，惟評審不太受落，單立文說：「用真感情唱好首歌，我聽歌係合埋眼聽，唔睇呢啲花臣嘢。」周國豐亦說：「實在唔需要太多心心，成首歌嘅氣氛係降低咗。」

梁浩銓獻唱Beyond的《灰色軌跡》。

當梁浩銓獻唱出Beyond的《灰色軌跡》時，身為黃家駒死黨的單立文聽畢大為感觸並說：「呢隻歌勾起我好多回憶，佢走嗰陣我喺佢側邊，家駒走咗嗰兩年，我聽到Beyond嘅歌係會無端端喺度喊，家駒嘅離開係香港Band壇好大嘅損失，如果你真係鍾意家駒，真係要Study多啲，幫佢延續黃家駒精神。」

身為黃家駒死黨的單立文聽畢大為感觸。

另外，而以鄧麗君腔見稱的「小龍女」龍婷，則在今回施展渾身解數，以閃令令歌衫上陣獻唱《甜蜜蜜》，戰鬥格十足，龍婷透露：「我好鍾意《甜蜜蜜》入面張曼玉個角色，佢對我影響好大。」