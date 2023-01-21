MC張天賦唔滿意演唱會頭段表現　不想消費爸爸決定取消Talk位

MC張天賦昨晚（20/1）於紅館舉行第一場的《This is MC》演唱會，他於騷後接受訪問時坦言不太滿意自己頭段的表現：「畢竟係頭場，對好多嘅因素都未知，同埋有好多嘅唔肯定，冇乜安全感，對頭半段嘅表演唔太滿意。」第一場完結，MC表示放下了「三份一嚿大石」，亦希望可以給觀眾更好的體驗。



MC於騷後接受訪問時坦言不太滿意自己頭段的表現。（陳順禎攝）

首次開個人騷即踏上紅館舞台，MC直言緊張到「食唔安瞓唔落」：「開頭要型，就算心幾慌都同自己講要chok出嚟，中段行上手掌嗰part開始定啲，望下個景發生咩事、有幾多人拎咗牌？有冇我熟悉嘅人，嗰刻一定好感動。」MC於演唱會上突然加插握手環節，令台下觀眾High爆，他表示很開心：「細個睇演唱會只係見到人握手，到大個變咗台上面嗰個，係截然不同嘅體驗。」

首次開個人騷即踏上紅館舞台，MC直言緊張到「食唔安瞓唔落」。（陳順禎攝）

提到《全民造星II》B4組的成員再次在舞台上重聚，MC坦言很感觸：「好多人認識我都係因為一個電視節目，佢哋嗰時都係同我並肩作戰嘅好兄弟，可以邀請到佢哋上台係好感動，可以同佢哋分享呢個舞台、呢份開心。」問到阿Jer的檔期是否很難遷就時，MC直言B4的隊友很快答應：「隔兩日就話可以呀。」至於演唱會的Part 2，MC笑指是自己口快快：「我自己想做part 2嘅。」

《全民造星II》B4組唱出首本名曲《Mirrors》。（陳順禎攝）

Jer唱出《MM7》，全場氣氛High爆。（陳順禎攝）

演唱會中，MC演唱《單車》前原定有Talk位，但最終取消了。問到原本是否會講關於爸爸時，MC坦言事前導演亦有詢問，但他認為沒有需要：「好多嘢喺我做嘅嘢、歌入面講咗，唔想每一次…喺我嘅角度，覺得自己好似消費緊呢樣嘢，有啲嘢放在心中就夠。」至於沒有Encore環節，MC亦有解釋背後原因：「當時導演傾rundown都話整一個encore位，我覺得如果plan咗落去就唔係真encore，如果係一個真encore，成件事會有意義好多，我話不如唔好整一個假encore喺入面，正常嘅rundown去行。」

以快歌打頭陣。（陳順禎攝）