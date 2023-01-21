MC張天賦演唱會26首完整歌單 翻唱李治廷《尼古拉》歌迷最期侍

MC張天賦演唱會一連三晚在紅館舉行，首場星光熠熠，包括李嘉欣、Gigi梁詠琪，Dear Jane主音Tim和太太、衛蘭以及一眾TVB藝人黎諾懿、高海寧，李佳芯等亦是座上客之一。

MC張天賦演唱會中翻唱不少其他歌手作品，但依然唱出自己風格。(陳順禎攝)

MC張天賦在演唱會中，除了唱自己作品外，亦翻唱別人歌曲，當中歌迷最期待一定是《尼古拉》，這首原唱為李治廷的作品，MC曾在2年前翻唱，更拍了cover mv ，點擊直到現在累積超過421萬，所以當演唱會中MC唱《尼古拉》觀眾反應非常熱烈。

MC張天賦《This is MC》完整歌單如下:

1.Overkill + This is MC (extended RAP)

2.喜劇之王（原唱：李榮浩）

3.尼古拉（原唱：李治廷）

4.Lost Star (原唱：Adam Levine)

5.凡星（原唱：陳蕾）

6.老派約會之必要

7.黑白（原唱：方大同）

8.乖乖報到

9. 反對無效

10.Mirrors (w/ 造星B4 team)

11.MM7 (guest: Jer)

12.以父之名（原唱：周杰倫）

13.我管你（原唱：華晨宇）

14.六月飛霜（原唱：陳奕迅）

15.小心地滑

16.記憶棉

17.青春常駐（原唱：張敬軒）

18.乾

19.單車（原唱：陳奕迅）

20.最低保障

21.Loser

22.只限成人入場

23. That's what I like (Bruno Mars)

24. Good Time

25.世一

26.時候不早