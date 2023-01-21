MC張天賦演唱會26首完整歌單 翻唱李治廷《尼古拉》歌迷最期侍
撰文：林通賢
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MC張天賦演唱會一連三晚在紅館舉行，首場星光熠熠，包括李嘉欣、Gigi梁詠琪，Dear Jane主音Tim和太太、衛蘭以及一眾TVB藝人黎諾懿、高海寧，李佳芯等亦是座上客之一。
MC張天賦在演唱會中，除了唱自己作品外，亦翻唱別人歌曲，當中歌迷最期待一定是《尼古拉》，這首原唱為李治廷的作品，MC曾在2年前翻唱，更拍了cover mv ，點擊直到現在累積超過421萬，所以當演唱會中MC唱《尼古拉》觀眾反應非常熱烈。
MC張天賦《This is MC》完整歌單如下:
1.Overkill + This is MC (extended RAP)
2.喜劇之王（原唱：李榮浩）
3.尼古拉（原唱：李治廷）
4.Lost Star (原唱：Adam Levine)
5.凡星（原唱：陳蕾）
6.老派約會之必要
7.黑白（原唱：方大同）
8.乖乖報到
9. 反對無效
10.Mirrors (w/ 造星B4 team)
11.MM7 (guest: Jer)
12.以父之名（原唱：周杰倫）
13.我管你（原唱：華晨宇）
14.六月飛霜（原唱：陳奕迅）
15.小心地滑
16.記憶棉
17.青春常駐（原唱：張敬軒）
18.乾
19.單車（原唱：陳奕迅）
20.最低保障
21.Loser
22.只限成人入場
23. That's what I like (Bruno Mars)
24. Good Time
25.世一
26.時候不早