MC張天賦尾場超感動淚灑紅館搞喊歌迷　馮允謙古巨基做嘉賓派利是

MC張天賦《 THIS IS MC 》一連三場紅館演唱會，昨晚（22日）終於完滿結束，除了現場一萬多位觀眾之外，尾場更做了網上直播，有三十九個國家及地區的樂迷一起觀看。頭兩晚沒有Encore的MC，昨晚終於唱出《給缺席的人唱首歌》，用作獻給天上的父親，中途泣不成聲，歌迷亦跟著他落淚，場面感人。

MC張天賦《 THIS IS MC 》一連三場紅館演唱會，昨晚（22日）終於完滿結束。

MC唱出高水準。

歌迷超興奮！

來到演唱會尾場，MC大年初一才跟觀眾拜年，恭祝大家新年快樂，身體健康、心想事成，繼而全晚毫不留力唱到盡，發揮出最高水準，讓觀眾拍爛手掌。全晚MC都大豐收，期間不斷跟觀眾握手收利是、收禮物，唱《反對無效》時，幾架超級市場手推車，由「吉」車出場，到歌曲完畢，就像去完超市買嘢一樣，三架車堆滿歌迷的利是及禮物，全場氣氛歡樂萬分。

年三十晚MC請來Jay Fung做嘉賓，昨晚就邀請來了古巨基擔任嘉賓。兩人合唱《自我安慰》，MC指基仔是他兒時聽得最多歌及學習唱歌技巧的對象，所以自己人生的第一個紅館演唱會，不能沒有對方，不過MC在台上跟基仔說起兒時往事時 ，不斷自爆以前自己如何於網上下載歌曲：「係我人生聽歌旅程裡面，我成日上網down….」基仔聞言即幫他「兜」: 「 你上網聽到好聽，就買，再轉落個電腦到呀...？」MC : 「係啦...轉落電腦到....我用mp4 機....我剛剛開始鍾意音樂，唔知有咩好聽，所以一次過咩都download哂.....」

年三十晚MC請來Jay Fung做嘉賓。

年三十晚MC請來Jay Fung做嘉賓。

觀眾大笑MC再次漏口網上download歌，基仔再幫佢兜都兜唔到，MC唯有傻笑直認，「哈哈....大家唔好學我，要支持正版音樂，一定要購買！我個時未咁富有，環境未咁許可，所以咩都照聽啦，當時聽得最多就係基仔嘅歌，好多假音，唱歌技巧上面，我好多都係抄基仔學唱歌， 係模彷過程中，基仔係其中一個最多嘅對象，所以MC 唱歌生涯必需有古巨基呢個人！」基仔笑道，「新年快樂、身體健康！好多謝你咁鍾意我嘅音樂，我要俾利是你，古太話擺左喺我個袋....」接著基仔忙亂找利是，「我人生第一次做嘅事呀，係紅館台上派利是，希望你愈唱愈勁，期待你以後一次又一次演唱會！好開心可以做你嘉賓， 我哋認識一年多，見到一個好鍾意唱歌嘅人，由busking 唱到紅館，係一個好勵志嘅故事。MC，你哋新一代歌手，係我心目中係好叻，啲人講邊個係邊個接班人，我覺得接班人好老土，唔好講接唔接班啦，其實新一代做音樂好叻嘅朋友，你哋已經創造咗一個音樂新時代，冇任何接唔接班，加油啦！」語畢獲得全場掌聲歡呼聲。

古巨基做嘉賓派利是。

兩人合唱《自我安慰》。

到基仔獨唱部份，基仔向觀眾表示，「疫情關係，好多年冇喺紅館同大家唱歌，我有一個請求，我個仔好鍾意唱歌跳舞，每次佢唱歌跳舞，就要媽媽同姐姐一齊拍手，佢成日講 「everybody clap！」 ，依家我講一句everybody clap，大家同我一齊拍手好冇？送比大家《友共情》。」而台下基仔三歲仔仔古晋匡（Kuson）亦有到場支持爸爸，由媽咪及姐姐抱住，開心拍手睇爸爸演出。

台下基仔三歲仔仔古晋匡（Kuson）亦有到場支持爸爸。

每晚MC 唱到《單車》時，都強忍著淚水才能唱下去，昨晚也不倒外，昨晚唱《世一》前，MC向觀眾吐心聲，「好開心今年成為第一個係紅館渡過嘅歌手，多謝大家比左一個可以握手，可以逗利是，可以坐滿100%嘅紅館演唱會我，今日我喺台下，未出場前真係好緊張，今朝起身發現喉嚨好腫，個人好累，沙聲，我真係緊張到想喊，但係我同自己講，唔得！我 一定要撐住，好多朋友食緊炒價嚟睇，我更加不能辜負你哋。今日嘅我，未必係最好嘅我，我必定會繼續努力，努力認識自己，努力學習去進步，多謝大家，我會俾心機，務求可以係大家心目中，做到《世一》！」

MC激動落淚。

現場歌迷都跟住喊。

到最後一首歌《時侯不早》，MC坦言非常之不捨得：「前幾日因為一直好擔心聲音狀態，好想向每一位觀眾負責任，今日終於放下心頭大石，同埋比我想像中，原來大壓力好多....」繼而他已經開始忍不住落淚，「我會成日質疑自己，質疑自己，死啦....對唔對得住呢班觀眾，我值唔值得係紅館開呢個騷，我諗左好耐，但係我叫自己要堅強，一喊我把聲就冇咁好，所以每次都忍住忍住。係你地話比我聽，我係值㗎！我喺到祝每一位都身體健康，心想事成，未來日子有我嘅歌陪伴你哋，繼續支持我，希望將來有更多歌可以做安歌環節，希望下一次演唱會，唔會係前一日出歌，希望到時大家都識得唱，同我一齊唱，送比大家今晚最後一首歌《時侯不早》。」而唱了幾句後，MC因為忍不到狂瀉下來的淚水，泣不成聲，現場歌迷即時全場大合唱為他補上，場面充滿愛及感人，更有不少歌迷陪著他一起抹眼淚。

尾場終於encore。

完場後，觀眾不肯離去，不停大叫安歌，最終MC再次升台，他感動一再多謝大家支持，繼而解釋前兩晚為什麼沒有安歌原因，「咁多晚冇安歌，我係台下面，聽到大家係到叫安歌，其實好心痛，請原諒我，因為我好怕聲音狀態未係最好，我又好擔心唔早啲休息，會影響第二日表現。我又冇咁多歌....今晚最後一晚，我揀左呢首歌，希望達到歌嘅意思，留俾心入面嗰個人，送俾大家《給缺席的人唱首歌》。」現場大家都收到呢首歌，是他獻給天上的父親，掌聲不斷，而MC亦唱到一半，再次泣不成聲，場面感人。