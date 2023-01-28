姜濤終於紅到過羅湖　叱咤表演內地播放量高達十萬被嘲似破地獄

MIRROR人氣王姜濤在本年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》上的表演引起不少網民討論，不少香港網民對於表演評價兩極，商台將姜濤表演片段上載至YouTube，DISLIKE數遠超LIKE數，其實事件已經在香港告一段落，但是此影片突然在內地網站BiliBili被網民上載，獲得近十萬的點擊率。

MIRROR掀起了香港久違的追星熱潮。（資料圖片）

當時姜濤憑《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第4位，腳傷初癒的他狀態大勇，在台上大動作又跪又跳，及後更行落台走入觀眾席，霸氣高呼「let’s go」「I’m back！」兼行勻全場，非常落力。隨後不少網民在討論區力數姜濤不是，指他沒有做好明星的本分，不但唱功欠佳、就連身材亦缺乏管理。其實事件已經過去近一個月，不過影片突然在內地網站流傳，點擊率高達十萬，姜濤的表演震撼內地網民：「沒有想過MIRROR居然會以如此方式紅過羅湖」、「胖虎居然上台唱歌」、「他是在破地獄嗎？」、「真的好尷尬！」

隨後又指出憑藉姜濤這次的表演，難以相信他是香港的人氣最頂端的明星，甚至認為現時香港樂壇狀態相當複雜，明明有林家謙、張天賦、曾比特這些歌手，但在人氣上卻比不上姜濤，簡直難以置信，更直言：「看來香港處於一個好複雜的生與死的交疊狀態中。」

姜濤叱咤上的表演引起討論！（陳順禎 攝）

於2018年出道的男子組合MIRROR，由ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》的12位參賽者組合而成，出道後憑藉《全民造星》的觀眾支持，打破香港歌手團體出道後最快開演唱會的紀錄，並在同年的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中分別打入「我最喜愛的組合」五強和「我最喜愛的歌曲大獎」十強。MIRROR出道至今已有四年的時間，他們累積的人氣前所未見，甚至掀起了香港久違的追星熱潮。

姜濤近年身形暴脹。（陳順禎 攝）

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