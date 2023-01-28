溫蒂漫步來港開騷門票火速售罄　Gordon Flanders盧華任開場嘉賓

台灣獨立樂團溫蒂漫步將於下月2日來港開騷，假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《祝好夢 Have A Good Dream 香港場》演唱會。門票於日前公開發售時火速售罄，不少樂迷表示「買唔到」紛紛要求加場，大會隨即宣布加開2月1日一場。



台灣獨立樂團溫蒂漫步將於下月來港開騷，舉行《祝好夢 Have A Good Dream 香港場》演唱會。（IG圖片）

主辦方昨日（27/1）在社交平台公布溫蒂漫步香港場的兩位開場嘉賓，2月1日第一場的嘉賓是唱作人Gordon Flanders，而2月2日第二場的嘉賓則是樂隊Pandora前結他手、現為創作歌手的盧華（Lowa）。Gordon Flanders從日本留學回流，自2019年起推出數首情歌，包括《Never Meant to Hurt You》、《冬天一個遊》、《他一定比我好》、《INSECURE》等，以R&B曲風唱出浪漫，加上獨特聲線和細膩歌詞，成功獲得各界關注。Gordon Flanders同樣活躍於幕後製作，洪嘉豪的大熱作《污糟兒》亦出自他手筆，由他作曲、編曲以及監製。

門票火速售罄，大會隨即宣布加場。（IG圖片）

主辦方公布溫蒂漫步香港場的兩位開場嘉賓，第一場是唱作人Gordon Flanders，而第二場則是創作歌手的盧華。（IG圖片）

曾是搖滾樂隊Pandora結他手的盧華，2021年離開樂隊以個人身份出道，並於同年推出首張EP《同步慢呼吸》，去年亦先後推出《世界For Love》、《寶貝（feat. Lily）》等作品。他的音樂以Pop music為基礎，混合neo soul、Jazz、輕音樂等元素，帶着聽眾在半空放鬆漫遊。由樂隊結他手成為創作歌手，盧華最開心可以憑歌寄意，分享內心世界，亦希望可以令觀眾感受到自己對音樂的熱誠。