鄭欣宜首支派台歌《仍會等》觸動內心深處　探究寂寞思考中尋希望

鄭欣宜（Joyce）2023年第一首派台歌《仍會等》，不但旋律動人，MV故事亦令歌迷非常感動。今次MV由三個有關「寂寞」的故事組成，其中柯煒林經歷與另一半莫竣名生離死別、身在挪威的少女余淑培獨自面對陌生的新生活，以及Joyce完成工作後回家，一個人望出窗外看到別人的生活，思考人生。

鄭欣宜2023年第一首派台歌《仍會等》，不但旋律動人，MV故事亦令歌迷非常感動。

Joyce坦言對新歌《仍會等》「一見鍾情」，她說： 「新歌由謝芊彤作曲和填詞，我非常之非常之喜愛，係我嚟緊嘅專輯入面，最能夠代表到鄭欣宜內心深處嘅狀態。當我收到呢首歌嘅曲和詞嘅時候，第一時間用手機錄片，好想分享我有幾咁喜愛呢首歌。」

Joyce透露《仍會等》最能夠代表到自己內心深處的狀態。

她透露有時候會獨坐在家裏的窗前，看看別人生活和思考人生，她說：「我好鍾意喺屋企嘅窗前，望向其他單位，有時會見到一對情侶睇電視、小朋友做功課、媽媽喺廚房洗碗。鍾意睇其他人嘅生活，然後會諗：調轉頭望到我，佢哋會諗咩？喜歡我嗎？每次聽到呢首歌，我都會有一種感覺，完成晒整天工作之後，我一個人喺屋企，卸咗妝、沖完涼換埋睡衣，返到最簡單、最原本嘅自己嘅時候，我會諗啲咩？擔心啲咩？不過無論如何，到最後，就算有擔心和憂慮，鄭欣宜個底係樂觀和有希望嘅！所以呢首歌對我好重要，期待大家聽《仍會等》嘅時候亦搵到一絲『希望』。」

Joyce在MV中兩度爆喊。

Joyce表示自己很喜歡在窗前觀看別人生活。

Joyce表示自己很喜歡在窗前觀看別人生活。

今次《仍會等》MV，透過三個人的經歷去說故事，Joyce笑說：「呢三個故事同時發生，其中一個故事喺挪威取景，但我係無份去！」她表示好欣賞導演的手法，說：「我好鍾意導演嘅處理手法，MV裏三個故事都係有關『loneliness』（寂寞）。即使我哋有唔同嘅故事、喺唔同嘅地方，總會有啲共通點串連埋一齊。」