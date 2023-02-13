專訪｜梁詠琪曾陷自我懷疑致社交恐懼　遇上老公令人生180度轉變

入行28年，一首《短髮》讓梁詠琪（Gigi）紅遍亞洲，更奠定不可取替的玉女形象。闊別5年，Gigi終於重踏紅館舞台，舉行一連三場的《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會。今次Gigi特別以時間為演唱會主軸，透過扣人心弦的歌曲來經歷一次屬於自己的故事。



撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



Gigi入行28年，當年一首《短髮》紅遍亞洲。（陳順禎攝）

由拍攝廣告到拍電影出唱片，眨下眼Gigi由少女榮升為媽咪，在入行近30年這段時間，Gigi繼續做自己，同時亦多了一份從容自在，隨著時間過去，令自己接受及包容恐懼，在時間裡不斷學習，才能演化成最好的自己。

Gigi即將舉行一連三場的紅館演唱會。

提到今次演唱會的主題，Gigi指每個人都會對時間這個話題有所感悟，而在時間中亦存在過屬於自己的故事和意義。在籌備歌單期間，Gigi反覆看了幾百首歌的歌詞，每次翻看感受都有所不同，將這些歌曲放進不同的時間軸都有不同感受：「時間不會變，但我們對生命的看法都有所不同。」

Gigi透露今次為了演唱會而翻看幾百首歌的歌詞，每次翻看歌詞感受都有所不同。（陳順禎攝）

在樂壇有誰沒有經歷過高低起跌，回看初出道的自己，Gigi自言經常懷疑自己，愈懷疑就愈做得不好，無限輪迴：「以前人與人之間的交流都不懂，回想起覺得自己有社交恐懼，會很在意別人對自己的看法，會想逃避，會收埋自己，想逃避尷尬、無助、逃避懷疑自己的心情，然後就會以工作去逃避。」

Gigi認為自己生於一個好幸運的年代：「我經常質疑自己，不會推掉工作，加上自己又沒有學過演戲，又不是歌唱學校出來，所以對自己來說，工作是一堂課。沒有權去推搪任何工作，覺得做完每個工作都會學習到一些東西。工作就好自然變了自己的舒適圈，一但離開舒適圈就會社交恐懼。」

Gigi自言經常懷疑自己，愈懷疑就愈做得不好。（陳順禎攝）

由於經常自我質疑，在工作中尋找到滿足感是Gigi建立自信的唯一方法。當然在過程中會犯錯，亦會有很多缺點暴露在大家眼前，但很慶幸歌迷及一直支持自己的所有人，看著自己成長，包容自己的缺點，經過磨練後去改善，看著自己進步。作為一個過來人，印證到事件帶給了人很多意義，亦藉此來告訴大家，時間對於自己的改變是什麼。憶起18歲入行一直無間斷工作，去到35歲Gigi開始感到迷失，便主動要求放假外遊調整心態，而這個決定以改變了Gigi的人生。

由於經常自我質疑，在工作中尋找到滿足感是Gigi建立自信的唯一方法，但長時間工作卻令自己陷入迷失。（陳順禎攝）

放下歌手的身份，當一個普通遊客確實令自己放鬆了不少，同時亦遇上了生命中最重要的人。談起與老公的愛情，Gigi甜絲絲地指老公的從容不迫令自己非常欣賞，同時能在對方身上學會了做人的道理：「可能男人跟女人不同，尤其女人更加容易焦慮。他教會了我如何放鬆，enjoy就知道何時放鬆，何時用力。以前個人不夠放鬆，一直都看不到這一點。認真地放鬆，這是一種生活的智慧。」Gigi自言所有都是年輕時怎樣學都學不懂，回看這一切都是個很奇妙的過程，感覺就像坐在時光列車，看到自己曾經失敗過多少次，曾經懷疑人生過多少次後，才明白道理原來這麼簡單。

在旅行間遇上老公，令Gigi的人生有重大改變。（陳順禎攝）

眼見樂壇每年都有大量新人湧現，問到能夠在樂壇屹立這麼多年，Gigi有什麼Tips寄語一班後輩？Gigi坦言專注在作品必定能走得更遠：「可能因為社交媒體好多，亦需要兼顧不同的事。最終一個歌手是否能行得更遠，始終都是作品。一個熱潮會過，或者人氣都會過，但一個經典的作品會一直流傳下去，歌手是需要一個好豐富的作品去建立一個立體的歌手形象。」