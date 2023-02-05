陳柏宇演唱會期間冇拉褲鍊唱歌震撼全場 ：長期唔記得拉
撰文：鍾冠全
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陳柏宇演唱會2023｜feat. 九龍搖擺俱樂部，今晚在亞洲國際博覽館舉行，陳柏宇一共唱了30首歌，認真賣力，全場氣氛熾熱，不過當陳柏宇坐著演唱《閱後即災》期間，發生了小插曲，原來他沒有拉褲鍊，由於他坐在高櫈獻唱，拉鍊位置更加激突，全場觀眾亦留意到，有好心歌迷向他示意，陳柏宇在台上亦留意到歌迷異樣，好像不斷有所暗示，最後陳柏宇終於知道歌迷一返好意，最在台上表演拉褲錬，更說：「長期唔記得拉褲鍊。」
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《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》完整歌單：
1. Mr Adult
2. 上集大結局+ LaLaLa Love Song
3. I Miss You
4. 後排慶功宴
5. 夭心夭肺
6. 一人傍晚藝術館（新歌）
7. Imaginary Love
8. 原諒我怕黑
9. 最佳努力獎
10. 拖
11. 黑馬王子
12. 有我
13. 本能寺
14. 有天
15. 對得起自己
16. 墜落 Feat. Novel Fergus
17. 繭
18. 逸後
19. 尊嚴
20. 車匙
21. 沒有你，我甚麼都不是
22. 你瞞我瞞
23. 閱後即焚
24. 認真如初
25. 永久保存（fans大合唱）
26. 別來無恙
27. 霸氣情歌
28. 一千種戀愛（清唱）
29. 親愛的仇人
30. 拍一半拖