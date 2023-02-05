陳柏宇演唱會期間冇拉褲鍊唱歌震撼全場 ：長期唔記得拉

陳柏宇一出場深受歌迷歡迎，更與歌迷握手。（葉志明攝）

陳柏宇演唱會2023｜feat. 九龍搖擺俱樂部，今晚在亞洲國際博覽館舉行，陳柏宇一共唱了30首歌，認真賣力，全場氣氛熾熱，不過當陳柏宇坐著演唱《閱後即災》期間，發生了小插曲，原來他沒有拉褲鍊，由於他坐在高櫈獻唱，拉鍊位置更加激突，全場觀眾亦留意到，有好心歌迷向他示意，陳柏宇在台上亦留意到歌迷異樣，好像不斷有所暗示，最後陳柏宇終於知道歌迷一返好意，最在台上表演拉褲錬，更說：「長期唔記得拉褲鍊。」

點擊睇陳柏宇冇拉褲鍊：

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《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》完整歌單：

1. Mr Adult

2. 上集大結局+ LaLaLa Love Song

3. I Miss You

4. 後排慶功宴

5. 夭心夭肺

6. 一人傍晚藝術館（新歌）

7. Imaginary Love

8. 原諒我怕黑

9. 最佳努力獎

10. 拖

11. 黑馬王子

12. 有我

13. 本能寺

14. 有天

15. 對得起自己

16. 墜落 Feat. Novel Fergus

17. 繭

18. 逸後

19. 尊嚴

20. 車匙

21. 沒有你，我甚麼都不是

22. 你瞞我瞞

23. 閱後即焚

24. 認真如初

25. 永久保存（fans大合唱）

26. 別來無恙

27. 霸氣情歌

28. 一千種戀愛（清唱）

29. 親愛的仇人

30. 拍一半拖