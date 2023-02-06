張天賦與Tyson Yoshi合體開騷　網民惡搞買$3,760廁紙送兩張門票

MC張天賦出道短短兩年，憑實力在今年1月登上紅館開演唱會，三場全部爆滿，且一票難求。雖然演唱會Part 2未知幾時，但原來MC已有新搞作，將聯同另一位新世代小天王Tson Yoshi、有亞洲小天王之稱的台灣歌手周湯豪，以及美國饒舌歌手DaBaby，於3月11日在亞洲博覽館舉行一場《Punch Live 2023演唱會》，兩位香港新一代「壞男孩偶像」聯乘合作，相信定必掀起搶購潮。

MC上月初登紅館舞台，演唱會一票難求。（ig@mcheung1201）

Tyson Yoshi係香港新一代「壞男孩」偶像。（ig@tysonyoshi）

官方的演唱會海報以橙色燈光舞台作背景，將於2月7日會公布售票詳情。但近日網上疑有不法之徒趁機圖利，惡搞一張買「廁紙」送2張演唱會飛大優惠。該海報印有四位歌手的相片，聲稱廁紙價錢為$3,760，購買後即送$1,380的兩張演唱會門票，並有速銷套裝只售$1,000。不過，眼利的網民一看便知真偽，該惡搞速銷很快便被落架，大會亦有出聲明籲歌迷勿誤墮假門票陷阱。

至於，去年在九展舉行個人演唱會的Tyson Yoshi，已預告今年七月左右會在亞博開騷，故今次演出可說是熱身。而出道12年的周湯豪，去年亦已在小巨蛋完成個人演唱會。

呢個係惡搞速銷網，現已落架。（網上圖片）