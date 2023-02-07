周興哲粉絲見面會變小型音樂會　率先透露紅館騷有獨家驚喜

台灣歌手周興哲（Eric）日前假九展舉行粉絲見面會《Eric Chou The Moment Fan Meeting》，與逾千名「小興星」（周興哲粉絲暱稱）見面，期間不但大玩遊戲，近距離接觸大派福利外，還演唱多首歌曲，令見面會頓時變了迷你演唱會。

周興哲日前舉行粉絲江面會，期間唱出多首歌曲。

相隔五年再度來港舉行個唱的Eric，特別演唱會前夕大搞粉絲見面會，與逾千名粉絲先來個熱身，期間Eric與一眾「小興星」大玩你問我答、包剪揼等小遊戲，近距離接觸大派福利外，有位幸運的小興星更獲得終極福利，坐在Eric旁邊，看著他自彈自唱，Eric唱罷更送上抱抱，令台下一眾小興星瘋狂尖叫，羨慕到極點。

有位幸運的小興星更獲得終極福利，坐在Eric旁邊，看著他自彈自唱。

粉絲相隔咁耐先見到偶像真係好感動！

現場氣氛真係好高漲！

Eric在場內除了演唱《說太多》、《最後一堂課》、《想知道你在想什麼》外，還自彈自唱《如果雨之後》、《我很快樂》、《永不失聯的愛》等多首作品，尾聲時更首次在港演唱《怎麼了》，小興星個個聽出耳油，粉絲見面會也儼如迷你個唱，全場High爆。另外，Eric即將在本月25、26日舉行《周興哲《Odyssey～旅程》巡迴演唱會香港站》，首次挑戰紅館四面台的他率先透露：「香港站會有滿多的驚喜，會有嘉賓。」

當日有與逾千名到場！

出道8年的Eric在見面會中也剖白自己最真的一面，說：「國小時常被人說我是個小丑，是我很喜歡搞笑，也有很多人認為我很Sad，其實Not，我是個很陽光、很開心的人，只是我很喜歡浪漫的旋律，套入一些歌詞，就會變成很Touching的歌曲。」他也提到：「歌曲拿不拿獎項不重要，最重要是能感動你們，所以將來會拿出更感動的作品給大家。」最後小興星們送上精美蛋糕，預祝Eric演唱會成功，Eric也與粉絲一同大合照，見面會也圓滿結束。