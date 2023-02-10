劉雅麗走出喪父傷痛　自資6位數母女檔開騷：想捧紅75歲媽媽

現年53歲的歌手劉雅麗與媽媽包曉華將於3月22日在尖沙嘴文化中心舉行一場《我和媽媽有個約會》安哥音樂會，今次是劉雅麗全資花6位數做老闆，兼一腳踼做埋監製。劉雅麗笑言：「我要出錢出力去捧紅75歲媽媽，自己就可以提早退休。」其實劉雅麗好孝順，母女檔目的是想滿足媽媽的歌癮，她說：「知道媽媽仲應付到，趁佢體力、記憶力仲好好，狀態大勇嘅時候開呢個音樂會。」

劉雅麗同媽媽包曉華3月22日在尖沙嘴文化中心舉行一場《我和媽媽有個約會》安哥音樂會。

劉雅麗同媽媽感情好好。

今次音樂會由劉雅麗自資6位數。

自2021年Part 1音樂會後，因反應熱烈，原定去年再開兩場，但疫情關係一再延期，之後曾選址沙田大會堂及文化中心各演一場，誰知被疫情打亂，初任製作人的劉雅麗不知道取消場地檔期後，要再從新入紙申請，結果只申請到文化中心一場。

不過，劉雅麗表示與媽媽曉華姐仍會全力以赴，她說：「母女檔音樂會唔多，應該有市場，音樂會形式將以半故仔半唱歌演出，我同媽媽喺台上嘅『故仔』相信比我自己一個人演出更能吸引觀眾欣賞。」早前，劉雅麗到美國和葉麗儀、陳潔靈登台， 亦帶同媽媽一齊去，並順道旅遊，她說：「先俾啲甜頭媽媽開開心心，义滿電返香港就要為下個月嘅音樂會做好準備。」

劉雅麗到美國和葉麗儀、陳潔靈一齊登台。

劉雅麗去年捲入是非當中，父親劉山本（本叔）於去年4月因病離世，劉雅麗和媽媽包曉華公開感激劉德華幫忙，豈料被家人爆料私吞帛金，而劉雅麗亦非本叔的親生女。劉雅麗母女避談家事，指希望父親安息，事件告一段落。