馬天佑相隔3年出新歌迎來情人節　修哥再拍MV分享59年愛情故事

馬天佑（@mayaoo）迎來相隔三年，推出首波主打《第n次初戀》，毫無保留地唱出自己的愛情觀。經歷一趟長達三年的旅程，期間從頭認識自己，重回麥當勞道的起點，用音樂細說自己成長的故事。讓大家感受到在華麗衣裳下跟常人無異，一個每次戀愛也像初戀般投入的馬天佑。

修哥繼三年前擔任黎明《顧家》MV男主角，飾演顧家好男人後，今次飾演一位和初戀白頭到老的戀人。（公司相片）

91歲胡楓（修哥）在去年破紀錄完成紅館演唱會後，最近再次獲邀擔任@mayaoo《第n次初戀》MV男主角，認真充滿活力！修哥的MV演出向來令人感動和難忘，繼三年前擔任黎明《顧家》MV男主角，飾演顧家好男人後，今次飾演一位和初戀白頭到老的戀人，戲裡戲外都是一位滿分戀人！

MV更找來kayan9896客串演出。（公司相片）

現實中跟修哥相愛超越半世紀的亡妻呂詠荷正是他的初戀。據說他們在入行前已相戀，在聖誕派對邂逅之後，就開展了長達59年愛情長跑。他在訪問中亦曾經提到：「她是我一生摰愛。」今次在《第n次初戀》MV中的演出，是否正正演活了自己的愛情故事呢？

MV在香港多處取景。（公司相片）

近年因featuring《係咁先啦》初試啼聲，繼而進身樂壇的kayan9896亦有出演《第n次初戀》MV化身愛神。MV導演Boris：「歌曲前奏就係佢 featuring 《係咁先啦》嘅旋律，所以馬佑搵埋佢拍就最好不過！」

當中還有街頭共舞場面，相當歡欣。（公司相片）

化身愛神的她在MV中不停穿插出現，撮合不同年紀的愛侶。她笑稱：「覺得今次拍攝好舒服，搵我做愛神，希望可以鼓勵多啲朋友，好似初戀義無反顧地去愛。」她表示今次合作相當有趣，因為導演全程使用數碼相機拍攝，令4:3的畫面充滿甜蜜和懷舊的味道。