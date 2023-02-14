ANSONBEAN情人節冧歌舒文Wyman坐鎮　MV邀阿冰擔任女主角

ANSONBEAN（陳毅燊）過去推出了多首題材較為沉重的HipHop類型作品，包括《RISE》、《OMG》以及《LOVE / PAIN》，但無論是身邊朋友抑或豆粉（歌迷的稱號）都期待他推出舒情歌，挑戰不同歌曲種類。適逢情人節，ANSONBEAN推出冧爆情歌，親自填寫Rap詞，更邀請「小薯茄」的阿冰擔任MV女主角耍花槍放閃。

ANSONBEAN趁情人節推出冧歌《聰明豆》。

MV邀阿冰擔任女主角。

ANSONBEAN透露新歌《聰明豆》原定去年聖誕節推出，結果今年情人節才面世：「今次新歌邀請舒老闆（舒文）幫我度身訂造一首情歌，佢係一個好嚴厲嘅監製，教識咗我好多嘢，原本首歌係聖誕節推出，但我哋想再做好啲，不斷改進，最終變成我2023年第一首派台歌，多謝舒老闆幫手邀請Wyman填詞，我好開心。」

ANSONBEAN透露新歌《聰明豆》原定去年聖誕節推出，結果今年情人節才面世。

《聰明豆》班底強勁，據知錄歌時，舒文轉傳Wyman的WhatsApp錄音給ANSONBEAN，幫助他更了解和投入歌詞內容：「當時段錄音係話，『呀！呢條女好煩呀！究竟佢諗緊咩？』，佢想我表達嘅感覺唔係好慘、唔開心，而係好似跟朋友吐苦水，遇到一個對自己若即若離嘅女仔，希望可以好似歌名咁，食粒聰明豆，解決到呢個煩惱。」現實生活中，ANSONBEAN可有遇過這種似有還無的女孩子？他坦言在英國讀書時曾經遇過，當時同樣找不到方法解決，未能令關係更進一步。

ANSONBEAN首次為情歌填Rap詞。

ANSONBEAN透露新歌不單只是一首情歌，還能套用在人生及工作：「以我自己為例，我性格好『衝』，有陣時錄歌、練舞，覺得用『力』可以解決問題，所以錄《聰明豆》嘅時候，舒老闆不斷叫我聰明啲去諗，點樣可以唱好啲，所以呢首《聰明豆》除咗係情人節送俾豆粉嘅禮物，同時亦提醒我自己，做人要聰明啲。」

新歌更邀請到舒文及Wyman合力坐鎮。

以往ANSONBEAN都會積極參與歌曲上的創作，今次亦不例外，首次嘗試為情歌填上rap詞，他解釋：「其實我冇信心寫情歌，但舒老闆覺得music break部分比較靜，認為可以加入rap嘅元素，最後我用咗兩日時間寫咗個內容，但其實唔算係rap，係一篇對話，講出對呢段感情嘅無奈、一種內心嘅讀白。」

「小薯茄」的阿冰飾演MV女主角。

與ANSONBEAN配成「豆冰CP」。

今次MV邀請電影《1人婚禮》女主角、「小薯茄」的阿冰飾演MV女主角，與ANSONBEAN配成「豆冰CP」。MV故事由ANSONBEAN邂逅剛搬來鄰居阿冰，互有好感，但當ANSONBEAN鼓起勇氣打算表白時，阿冰卻人間蒸發。MV不乏甜蜜溫馨的畫面，其中一場戲他們在窗邊晾衫，期間兩人耍花槍互打，不慎把衣服丟到樓下單位。問阿冰對ANSONBEAN的感覺，她笑說：「我覺得ANSONBEAN係一個好人，經常笑容滿面，我唔鍾意啲衰人，（但你MV入面做衰人，忽然間消失）唔係呀！唔係呀！我係有原因消失，大家可以睇個MV猜想一下。」