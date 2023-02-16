Rihanna與男友A$AP Rocky及兒子登封面　宣布新專輯將於今年推出

樂壇天后Rihanna日前在超級碗的中場表演驚喜宣布懷上第二胎而成為焦點，相隔兩日Rihanna連同男友A$AP Rocky及9個月大的兒子一同登上英國版《VOGUE》的封面，大曬恩愛！

Rihanna連同男友A$AP Rocky及9個月大的兒子一同登上英國版《VOGUE》的封面。（IG圖片）

在封面照中，穿上性感高衩晚裝的Rihanna氣場十足地拖著抱住兒子的男友A$AP Rocky在沙灘漫步，時尚又溫馨。而還未夠1歲的兒子無懼面對鏡頭，更笑容滿面非常可愛。Rihanna在訪問中提到自己誕下兒子後才覺得所有衣服都太大或太小感到無所適從，笑言：「我從醫院回來的那個星期每一天都是穿著衛衣跟運動褲。」

Rihanna的孕婦裝成為了潮流。（IG圖片）

Rihanna笑言孕婦裝只是小菜一碟，誕下兒子後才覺得所有衣服都太大或太小感到無所適從。（IG圖片）

另外，Rihanna亦透露雖然自2016年後沒有再推出過專輯，但自己一直從沒有停止音樂路。至於為何一直遲遲未推出更多作品，Rihanna解釋：「隨著時間推進，那些從未公開的歌曲現在不一定會是我想要或喜歡的材料，就像穿著打扮一樣，人會隨時間改變想法，品味會變、氣質會變、流行會變。」不過她直言希望今年發行第九張音樂專輯，亦是樂迷一直期待的《R9》：「坦白講，如果今年再不推出就太誇張了，但我只想開心的玩，我想做音樂、做影像，需要合適的背景音樂來搭配視覺，總不能只拍一段我在說話的影片。」

天后Rihanna相隔6年作公開演出。（VCG）