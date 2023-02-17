為《燕尾蝶》重新製作MV　鍾慶鴻：呢首歌係香港人的集體回憶

本地著名作曲人、編曲人及結他手鍾慶鴻（Barry Chung），代表作多不勝數，其中一首是《燕尾蝶》。他擔任港台節目《香江暖流》嘉賓時，透露當年請來他的好友徐繼宗唱Demo，並指這首歌對於三四十歲的香港人是一個集體回憶。時至今日，街頭表演者、幼稚園學生，仍會演唱《燕尾蝶》。Barry表示最近為《燕尾蝶》重新製作MV，為此曲注入新生命，令原有的旋律以另一方式延續下去。

鍾慶鴻與徐繼宗擔任節目嘉賓。

談起Demo，Barry製作Demo有一「獨門秘方」，會請歌者唱出文字感覺，但內容要毫不相關，要好像在唱字，但又聽不出文字的意思。而徐繼宗精通則日文和泰文，所以會以這兩種語言來為Barry唱Demo。Barry認為這種方式能讓監製專注於作曲人創作的旋律，而不受歌詞干擾。

鍾慶鴻透露當年創作《燕尾蝶》請來好友徐繼宗唱Demo。

Barry年少時參與很多比賽，他笑稱當時只是貪玩，每個星期六及日會與朋友「夾歌」為比賽練習：「我們當時有六個人，坐著『甲蟲車』四處比賽，結他等樂器很多，幾乎看不到倒後鏡，當時真的很好玩。」擁有豐富比賽經驗的Barry Chung 坦言現時比賽的文化、生態與以前相比十分不同，評判的說話變得刻薄，可能為了推高比賽節目的收視率，會把參賽者弄哭。這與過去二、三十年前比賽中的鼓勵文化大相徑庭。

比賽經驗的Barry Chung 坦言現時比賽的文化、生態與以前相比十分不同，評判的說話變得刻薄，可能為了推高比賽節目的收視率，會把參賽者弄哭。

另外，Barry留學加拿大前，加入樂隊Trinity，其後一半成員組成太極樂隊。Barry回港後，加入唱片公司做助理，由低做起。其後，Barry跟隨倫永亮，參與梅艷芳的唱片製作，某次錄音缺了位男和音，就請Barry頂上。他坦言毫無頭緒，唯有邊錄邊聽，那個位置沒有男聲和音，就自行補上，出奇地順利完成，並無被駡。自此，擔任和音的機會陸續有來。