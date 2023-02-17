PUNCH Live｜饒舌歌手DaBaby首襲港開騷　獨特風格獲封當代Tupac

《PUNCH Live 2023演唱會》將於3月11日於亞博舉行，門票開售兩日便被「秒殺」。樂迷反應熱烈皆因PUNCH Live的歌手列陣可謂第一次亦可能是唯一一次出現的陣容 — MC張天賦、Tyson Yoshi、周湯豪、還有重量級說唱歌手DaBaby，五湖四海Hip Hop人馬集結於PUNCH Live，精彩演出蓄勢待發。

《PUNCH Live 2023演唱會》將於3月11日於亞博舉行。

除了有MC張天賦、Tyson Yoshi及周湯豪，最觸目的就是重量級美國饒舌歌手DaBaby。自出道以來，DaBaby就被視為美國東岸Hip Hop不容忽視的勢力，其出眾的天賦和火爆的個性受到不少樂迷的青睞。他的風格給人瘋狂和暴力的印象，咄咄逼人的韻律自成一格被稱為「DaBaby Flow」。而美國元老級Rapper Fat Joe甚至稱DaBaby為當代的Tupac，一位偉大的美國東岸Hip Hop傳奇。被賦予厚望的DaBaby創下了不少好成績，2021年作品《Rockstar》登上美國Billboard單曲榜冠軍，自2020年起亦多次被提名格林美獎最佳說唱歌手。