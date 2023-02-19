輕談淺唱不夜天｜洗腦忘不了！　Catchiest Commercial Songs

你可曾試過在工作、做功課、做家務途中，突然不由自主地哼着數句歌詞或音符，例如當你打開雪櫃時腦海會飄出︰「個雪櫃要有……」、「如果太多牛奶味，朱古力味冇埞企」等等。每次走過音響店，又會幻聽Procol Harum的《The Whiter Shade of Pale》。又或是吹頭時會不禁引吭高歌︰「I can’t give you anything but my love……」這總好過刷牙時唱起︰「尖～尖尖尖～尖～尖尖尖～」無論如何，以上種種跡象，只要你曾經發生過，即使一閃即逝，也證明了「你已被洗腦！」

有時一首成功廣告歌並不一定要好聽或高質素，可能與眾同樂是要訣

好一句好似太陽咁溫暖！

「塞」入民心的洗腦歌法則

1927年，某早餐麥片品牌首次通過歌曲廣播，成功吸引聽眾嘗試其麥片。其後，宣傳歌曲在行銷世界便佔有重要的一席位，追溯從前廣告歌應該比廣告片歷史更久遠。廣告歌不用悠揚悅耳，利用最簡單的旋律，像70年代某豆奶廣告「共你珍惜在童年，共同你知心永不變，永遠共渡快樂時，天天都唔簡單」； 80年代黃霑手筆的「食得招積、住得出色、旅遊超值」；千禧年澳門餅家廣告「買手信、買手信，款式至多至好味」；還有近年每次行入某日本超級市場便會突然燥底，那沒頭沒腦的品牌名字隨着幼稚炒耳的旋律，輪迴般來回又折返，每次離開現場也起碼耳鳴一個多小時！有人卻認為這種宣傳手法「超入屋」，有些網民形容去一次超市，起碼有三天腦中也會在盤旋着那令人煩厭的主題曲，意志比較薄弱的甚至會不由自主地哼出口！今天，部份廣告歌的創作概念似乎是只要朗朗上口的音符，能夠製造出在腦中不由自主地重複的效果，便是把品牌最快「塞」入民心的不二法則。

膾炙人口一首廣告歌 直至現在。

這廣告可曾令你有即日出走外國的衝動。

小學時的你可曾唱過斬料斬料暫大嚿叉燒！

一句香港幾好都有! 講盡香港人 最好80年代。

其中一首近年讓大家頭昏腦脹的洗腦廣告歌。

締造廣告、 唱片、流行文化 三贏局面

由火紅的 90年代開始，廣告歌除了宣傳的商品，同時也跟流行文化有着不可分割的關係。廣告歌的歌詞需要配合商品，例如電訊廣告歌便會出現「連繫」、「覆蓋」等詞彙，以滿足廣告要求，又可製造洗腦效果，比如郭富城的《愛的呼喚》；黎明繼《夏日傾情》後，又有《那有一天不想你》，當年廣告商亦傾向與歌手有一系列的合作。整個宣傳計劃產生了形象上的連帶關係，讓商品、歌手、歌曲達至三赢局面。

90年代有邊位天王未唱歌傳訊廣告歌。

一首校園廣告歌究竟跨越幾多代的青春期。

1998年，在電台舉辦的殿堂級選舉中，最後三強便有兩首廣告歌，包括郭富城主唱的《愛的呼喚》和黎明主唱的《那有一天不想你》。7、80年代電視劇及電影主題曲雄霸樂壇的步法，已徹底被90年代廣告歌所取代。時至今日，甚至有些滄海遺珠、懷舊金曲時來運到遇上品牌客戶看上眼，便能鹹魚翻生。例如「Ba-Da-ba-ba-baa……I’m lovin it」、「The Stylistics - Can't Give You anything but My Love」，近期也有一系列改編自林子祥原曲《我愛你》、《成吉思汗》演變出來的「洗腦歌」。這相比起倚賴唱片銷量生存，來得實際。

我的廣告感染指數

無論你覺得有多煩厭，只要你避無可避，在小巴上，的士上，所有傳播媒介都好，停留在旋律超過1分鐘，便會受到感染。每個人感染的病徵也不同，從小耳濡目染，吃火鍋一定要飲紅色汽水，曾幾何時因為Procol Harum的《The Whiter Shade of Pale》，以為懂得高級品味生活，便是擁有該品牌的音響，尤其是低音喇叭。每次聽到信用卡過數的聲音便會響起The Temptations的《My Girl》，以及「今晚去佛羅倫斯Florence食飯！」的一句經典對白。直到現在也影響着我每一次擦卡的豪邁任性指數。廣告歌出現以來所製造出的耳蟲（Earworm），要比你想像中還要多。

除了記得廣告畫面 你還記得原唱者嗎？

一首膾炙人口的音響組合廣告歌歌。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。