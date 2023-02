輕談淺唱不夜天｜洗腦忘不了！　Catchiest Commercial Songs

你可曾試過在工作、做功課、做家務途中,突然不由自主地哼着數句歌詞或音符,例如當你打開雪櫃時腦海會飄出︰「個雪櫃要有……」、「如果太多牛奶味,朱古力味冇埞企」等等。每次走過音響店,又會幻聽Procol Harum的《The Whiter Shade of Pale》。又或是吹頭時會不禁引吭高歌︰「I can’t give you anything but my love……」這總好過刷牙時唱起︰「尖~尖尖尖~尖~尖尖尖~」無論如何,以上種種跡象,只要你曾經發生過,即使一閃即逝,也證明了「你已被洗腦!」

有時一首成功廣告歌並不一定要好聽或高質素,可能與眾同樂是要訣

好一句好似太陽咁溫暖!

「塞」入民心的洗腦歌法則

1927年,某早餐麥片品牌首次通過歌曲廣播,成功吸引聽眾嘗試其麥片。其後,宣傳歌曲在行銷世界便佔有重要的一席位,追溯從前廣告歌應該比廣告片歷史更久遠。廣告歌不用悠揚悅耳,利用最簡單的旋律,像70年代某豆奶廣告「共你珍惜在童年,共同你知心永不變,永遠共渡快樂時,天天都唔簡單」; 80年代黃霑手筆的「食得招積、住得出色、旅遊超值」;千禧年澳門餅家廣告「買手信、買手信,款式至多至好味」;還有近年每次行入某日本超級市場便會突然燥底,那沒頭沒腦的品牌名字隨着幼稚炒耳的旋律,輪迴般來回又折返,每次離開現場也起碼耳鳴一個多小時!有人卻認為這種宣傳手法「超入屋」,有些網民形容去一次超市,起碼有三天腦中也會在盤旋着那令人煩厭的主題曲,意志比較薄弱的甚至會不由自主地哼出口!今天,部份廣告歌的創作概念似乎是只要朗朗上口的音符,能夠製造出在腦中不由自主地重複的效果,便是把品牌最快「塞」入民心的不二法則。

膾炙人口一首廣告歌 直至現在。

這廣告可曾令你有即日出走外國的衝動。

小學時的你可曾唱過斬料斬料暫大嚿叉燒!

一句香港幾好都有! 講盡香港人 最好80年代。

其中一首近年讓大家頭昏腦脹的洗腦廣告歌。

締造廣告、 唱片、流行文化 三贏局面

由火紅的 90年代開始,廣告歌除了宣傳的商品,同時也跟流行文化有着不可分割的關係。廣告歌的歌詞需要配合商品,例如電訊廣告歌便會出現「連繫」、「覆蓋」等詞彙,以滿足廣告要求,又可製造洗腦效果,比如郭富城的《愛的呼喚》;黎明繼《夏日傾情》後,又有《那有一天不想你》,當年廣告商亦傾向與歌手有一系列的合作。整個宣傳計劃產生了形象上的連帶關係,讓商品、歌手、歌曲達至三赢局面。

90年代有邊位天王未唱歌傳訊廣告歌。

一首校園廣告歌究竟跨越幾多代的青春期。

1998年,在電台舉辦的殿堂級選舉中,最後三強便有兩首廣告歌,包括郭富城主唱的《愛的呼喚》和黎明主唱的《那有一天不想你》。7、80年代電視劇及電影主題曲雄霸樂壇的步法,已徹底被90年代廣告歌所取代。時至今日,甚至有些滄海遺珠、懷舊金曲時來運到遇上品牌客戶看上眼,便能鹹魚翻生。例如「Ba-Da-ba-ba-baa……I’m lovin it」、「The Stylistics - Can't Give You anything but My Love」,近期也有一系列改編自林子祥原曲《我愛你》、《成吉思汗》演變出來的「洗腦歌」。這相比起倚賴唱片銷量生存,來得實際。

我的廣告感染指數

無論你覺得有多煩厭,只要你避無可避,在小巴上,的士上,所有傳播媒介都好,停留在旋律超過1分鐘,便會受到感染。每個人感染的病徵也不同,從小耳濡目染,吃火鍋一定要飲紅色汽水,曾幾何時因為Procol Harum的《The Whiter Shade of Pale》,以為懂得高級品味生活,便是擁有該品牌的音響,尤其是低音喇叭。每次聽到信用卡過數的聲音便會響起The Temptations的《My Girl》,以及「今晚去佛羅倫斯Florence食飯!」的一句經典對白。直到現在也影響着我每一次擦卡的豪邁任性指數。廣告歌出現以來所製造出的耳蟲(Earworm),要比你想像中還要多。

除了記得廣告畫面 你還記得原唱者嗎?

一首膾炙人口的音響組合廣告歌歌。

