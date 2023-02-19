泰國F4見面會｜Bright來港想入廟拜神　Dew想與兄弟反面做敵人

憑泰國版《流星花園》 而紅遍亞洲的泰版F4，四位團員Vachirawit Chivaaree (Bright)、Jirawat Sutivanichsak (Dew)、Metawin Opas-iamkajorn (Win) 和 Hirunkit Changkham (Nani)今日（18/2）在香港亞洲博覽館舉行《SHOOTING STAR ASIA TOUR IN HONG KONG》粉絲見面會。在開騷前他們接受傳媒的訪問，分享對香港的各種感受。

泰國F4好靚仔！（梁碧玲 攝）

Jirawat Sutivanichsak (Dew)（梁碧玲 攝）

Dew好幽默。（梁碧玲 攝）

四子以黑色西裝示人型格十足，更齊聲用廣東話大招呼：「香港大家好！」認真識做！首先他們拍攝對於人泰國版《流星花園》 而爆紅感到開心，Win表示：「呢套劇除咗我哋之外，仲同工作人員一齊好用心製作，最後反應相當之好，所有嘅辛苦都非常值得。」幾位由泰國來到香港開騷，被問到最想去哪個地方遊玩時，四子紛紛表示想去香港迪士尼樂園，Nani說道：「想與大家一起玩機動遊戲，以及戴上米奇老鼠頭箍飾物。」當中Bright還分享對香港的感受：「記得媽媽係我細個嘅時候好鍾意拜佛，所以一講到香港就會諗起入廟、拜佛、求神嘅嘢。」

Hirunkit Changkham (Nani)（梁碧玲 攝）

Metawin Opas-iamkajorn (Win)（梁碧玲 攝）

被問到再有機會合體工作的話，會希望以什麼形式合作，Bright就希望與大家一起拍真人騷節目：「四個人一齊去唔同國家玩，就可以表現到我哋唔同嘅性格。」而Dew就希望拍電影：「因為F4之前大家係朋友，所以想大家試下做敵人。」講到會否嘗試飾演上司下屬及兄弟關係時，幾位馬上大笑，而Dew就表示：「如果老闆同下屬呢個關係好似太多啦，不如我哋都係做敵人啦，做敵人都幾好啊。」

Vachirawit Chivaaree (Bright)（梁碧玲 攝）

隨後四子被要求講出自己的魅力所在時，Dew聞言然後馬上失笑，Win就馬上追問：「你係覺得好難答先至少，定係覺得自己太多魅力」，而Dew就回答：「可能係因為太多方面嘅魅力，唔知答邊樣先好。」而Bright就搞笑地對在場。傳媒表示：「可以忘記佢頭先講過嘅嘢。」

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