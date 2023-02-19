梁詠琪演唱會｜鄭秀文做尾場嘉賓　宣傳7月開騷Gigi：一齊包一場

今日（19日）梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們》演唱會已經來到最尾一場，今晚的嘉賓是天后鄭秀文（Sammi），兩位天后合唱《蕩失》及《我們都是這樣長大的》兩首歌曲。Sammi穿上紅黑色一字膊連身裙現身，與純白色裙的Gigi顏色形成強烈的對比，二人唱完《蕩失》先來個互相擁抱。

今日的嘉賓是天后鄭秀文（Sammi），兩位天后合唱《蕩失》及《我們都是這樣長大的》兩首歌曲。（葉志明攝）

Sammi說今日的衣服經過精心挑選：「我今日套衫特登襯你㗎，黑白雙煞。我呢條裙有意思㗎，你唔覺好似一隻蝴蝶咁樣，我覺得Gigi喺我心目中就好似一隻蝴蝶咁喺唔同嘅時間同唔同嘅人生旅途上面都有一種嘅脫變，唔同時間都交畀佢最鍚嘅歌迷，就好似一隻蝴蝶咁不停不停咁脫變。」Gigi都對Sammi的衣服都讚嘆不絕。Gigi笑指Sammi是「睇住我入行嘅朋輩歌手」，Gigi說入行時已經經常聽Sammi的歌，Gigi更表示Sammi是她一位很欣賞的歌手及演員，做任何事情都十分認真，更感謝Sammi為了她的演唱會特地去練習了《蕩失》一歌。

Gigi笑指Sammi是「睇住我入行嘅朋輩歌手」。（葉志明攝）

Sammi更在台上興奮表示：「7月開演唱會，嚟睇啊！嚟睇啊！」而Gigi亦笑說：「7月，好啊，我哋一齊包咗一場，祝你演唱會順利。可以同Sammi每一次係台上演出都係一種榮幸，一種光榮嚟。」之後Sammi便拖著Gigi走到台的另一邊唱《我們都是這樣長大的》，兩位天后的歌聲令人聽出耳油。

Sammi便拖著Gigi走到台的另一邊唱《我們都是這樣長大的》。（葉志明攝）

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