Jason Mraz再出新歌回歸流行樂壇　MV一改風格忘我起舞

曾兩度獲得格林美大兼進駐唱作人名人堂的音樂才子Jason Mraz，曾憑《Lucky》及《I'm Yours》紅遍全球，繼去年推出新專輯後終於帶著全新作品《I Feel Like Dancing》回歸流行音樂樂壇。在新歌MV中，Jason更罕有地跳起舞來，有這樣的舉動，全因為母親June Tomes的一番話。

Jason Mraz再出新歌《I Feel Like Dancing》回歸流行音樂樂壇。

《I Feel Like Dancing》有別於Jason近年的曲式，今次回歸流行，而且節奏輕快跳脫，令人一聽到就會想舞動起來。今次MV更動員超過100名舞者，再加上名人，包括合作無間的四人女子樂隊Raining Jane及一眾網紅，在加洲一鄉村俱樂部中，以一鏡到底的方式拍攝MV，而Jason亦罕有地，由第一個鏡頭開始便跳起舞來，舞姿熟練又有型，明顯看得出下過一番苦功。

MV更動員超過100名舞者。

《I Feel Like Dancing》有別於Jason近年的曲式，今次回歸流行，而且節奏輕快跳脫。

Jason Mraz罕有跳舞。

在2020年， Jason Mraz推出了以雷鬼（Reggae）曲風作主導的專輯《Look For The Good》，不過今次《I Feel Like Dancing》卻回歸流行樂的懷抱，這全因母親June的一番話，Jason回憶道：「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽，她聽後說：『這些都很捧，但你需要做一張流行樂專輯！你年紀都不少了，就趁還未太遲時做一張吧！』所以我跟團隊最近做歌，構思節奏旋律的時候，都會對自己講：這次為媽媽而做的！」

Jason透露今次新專輯是為母親而做的。

今年已經45歲的Jason坦言自己一度為身份及自我價值而躊躇，但今次製作流行樂章，卻令他可以打開心扉，將最感性及最個人的經歷都注入到歌曲裡，就像《I Feel Like Dancing》MV裡的他，忘我地跳舞，忘卻全球的樂迷都在欣賞他的舞姿。

在新作推出的同時，Jason Mraz亦宣布將於今年生日（6月23日）推出第八張專輯《Mystical Magical Rhythmical Radical Ride》，與此同時，他將在7月開始展開美國巡唱，而8月17日，他將在紐約舉行一夜限定音樂會，與New York Pops交響樂團一同演繹入行20年來的經典作品，相信這必定掀起撲飛熱潮。