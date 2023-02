Jason Mraz再出新歌回歸流行樂壇　MV一改風格忘我起舞

曾兩度獲得格林美大兼進駐唱作人名人堂的音樂才子Jason Mraz,曾憑《Lucky》及《I'm Yours》紅遍全球,繼去年推出新專輯後終於帶著全新作品《I Feel Like Dancing》回歸流行音樂樂壇。在新歌MV中,Jason更罕有地跳起舞來,有這樣的舉動,全因為母親June Tomes的一番話。

《I Feel Like Dancing》有別於Jason近年的曲式,今次回歸流行,而且節奏輕快跳脫,令人一聽到就會想舞動起來。今次MV更動員超過100名舞者,再加上名人,包括合作無間的四人女子樂隊Raining Jane及一眾網紅,在加洲一鄉村俱樂部中,以一鏡到底的方式拍攝MV,而Jason亦罕有地,由第一個鏡頭開始便跳起舞來,舞姿熟練又有型,明顯看得出下過一番苦功。

在2020年, Jason Mraz推出了以雷鬼(Reggae)曲風作主導的專輯《Look For The Good》,不過今次《I Feel Like Dancing》卻回歸流行樂的懷抱,這全因母親June的一番話,Jason回憶道:「我播放了一些簡單結他伴奏的Demo給她聽,她聽後說:『這些都很捧,但你需要做一張流行樂專輯!你年紀都不少了,就趁還未太遲時做一張吧!』所以我跟團隊最近做歌,構思節奏旋律的時候,都會對自己講:這次為媽媽而做的!」

今年已經45歲的Jason坦言自己一度為身份及自我價值而躊躇,但今次製作流行樂章,卻令他可以打開心扉,將最感性及最個人的經歷都注入到歌曲裡,就像《I Feel Like Dancing》MV裡的他,忘我地跳舞,忘卻全球的樂迷都在欣賞他的舞姿。

在新作推出的同時,Jason Mraz亦宣布將於今年生日(6月23日)推出第八張專輯《Mystical Magical Rhythmical Radical Ride》,與此同時,他將在7月開始展開美國巡唱,而8月17日,他將在紐約舉行一夜限定音樂會,與New York Pops交響樂團一同演繹入行20年來的經典作品,相信這必定掀起撲飛熱潮。