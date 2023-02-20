馮允謙為個唱推出主題曲《入場人士注意》　散播正能量感染紅館

Jay Fung馮允謙即將於下月舉行首次個人紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》，為隆重其事，Jay特別製作演唱會主題曲《入場人士注意》，亦是2023年首支派台歌。他在MV化身開心博士，研製快樂菌感染全世界，散播正能量，拯救不開心的人，希望散播正能量。

馮允謙為個唱推出主題曲《入場人士注意》。

Jay在MV化身開心博士，研製快樂菌感染全世界，散播正能量，拯救不開心的人，希望散播正能量。

新歌《入場人士注意》特別為紅館演唱會度身訂造，亦是Jay今年第一首主打歌，他參與曲、詞和監，並邀請陳考威、SeaTravel、Oscar和Young Hysan等合作。拍攝MV當日，大約20位喪屍妝扮的演員參與，他們由酒吧場景、滾軸溜冰場、實驗室追到街頭，Jay飾演的發明家研製「快樂菌」散播正能量，Jay說：「今次MV唔使跳舞，但有一組動作，喺MV裏面不停做。我希望到時演唱會上，台下觀眾都可以同我一齊做，一齊投入呢首歌，感染快樂氣氛。」

MV花了十幾小時拍攝。

。拍攝MV當日，大約20位喪屍妝扮的演員參與。

Jay透露新歌的MV故事與演唱會主題相似： 「喺MV裏面嘅我係個發明家，見到世界變到好壞，啲人唔開心，所以發明快樂病毒，感染所有人。我希望入嚟睇演唱會嘅觀眾都感染到，好投入我個騷，變得更快樂！」而Jay在拍攝現場亦好似MV的角色一樣，與飾演喪屍的年輕人打成一片，雖然拍攝十幾小時，又熱又攰仍然有說有笑，影大合照留念。Jay收工離場前，他們一邊吶喊「JayFung JayFung」一邊送他離場，非常熱情。至於MV最後，Jay 向導演自薦，以喪屍妝壓軸亮相，希望為Fans送上驚喜。

Jay透露新歌的MV故事與演唱會主題相似，希望能夠散播正能量。

演唱會舉行在即，Jay心情既興奮和緊張，早前放假飛加拿大探望父母親友，共聚天倫後充滿能量，他說：「今次只係休息咗幾日，我當然好想再放長啲假期，真係太耐無放長假。不過我都好感恩，開騷前竟然有假放喎，好開心。休息完返嚟，個腦好清𥇦，工作更加投入，我又再充滿力量！」