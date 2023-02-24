Lewis Capaldi演唱會期間面部四肢突抽搐　全場歌迷大合唱超感人

蘇格蘭創作歌手Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅，更登上Billboard Hot 100冠軍位置。他一直以搞笑形象示人，深得網民及歌迷愛戴，日前他舉行演唱會，在唱出最後一首歌時，突然面部抽搐，台下歌迷見狀立即全場大合唱，為Lewis Capaldi完成歌曲，場面極為動人。

Lewis Capaldi日前舉行演唱會。（Twitter）

現年26歲的Lewis Capaldi在演唱會唱出《Someone You Loved》時，突然面部及四肢抽搐，更不能獻唱整首歌曲，情況令人擔憂。Lewis Capaldi於去年為清談節目《The Jonathan Ross Show》擔任嘉賓時透露，原以為自己換上老化性疾病，事源去年初患上神經系統疾病，除了會不自覺地發出噪音，間中更會四肢抽搐。

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其後Lewis Capaldi就表示自己換上妥瑞氏症（Tourette Syndrome），這是一種慢性神經生理疾病，更自嘲不是腦退化已經是萬幸。他笑言自己是妥瑞氏症的代言人，亦樂意接受這個病，所以很想向公眾多宣傳如何預防和治療此病。