方皓玟5月亞博開兩場演唱會　以具個人標誌大膽風格做主題

繼2021年紅館個唱《LOST n FOUND》後，方皓玟將於5月19及20日假亞洲國際博覽館舉行一連兩場的《Katch Our Life方皓玟音樂會》，演唱會門票將於3月10日上午10時於快達票公開發售。



方皓玟將於5月19及20日舉行一連兩場的《Katch Our Life方皓玟音樂會》。

若說《LOST n FOUND》代表着生活中失而復得後，強化心靈繼續前行，這次的《Katch Our Life》則比較像是活在當下，分享此時此刻方皓玟的感覺。一直忠於自己，堅持信念的小明，總是會帶來話題性、破格的演出，談及是次音樂會主題，她直言不例外：「《Katch Our Life音樂會》將會有很多大膽的新嘗試及元素，甚至天馬行空的想法都會呈現出來，內裏包含着自己的生活態度、個人化喜好及對編曲的新潮想法。」她亦透露：「今次會有很多新嘗試，包括舞蹈綵排、編曲，以及演唱一些從未唱過的歌，很具挑戰性，亦充滿新鮮感。加上有一個一直都很想做的構思，將於今次實現出來，我自己都十分期待。」

相比紅館個唱，這次音樂會將於亞博Hall 10舉行，小明坦言不同場地都會有不同感覺，而更重要的是與樂迷每一次的音樂交流：「對於歌者來說，於不同場地演出都有不同的感覺，我自己沒有特別偏好，只要能夠同大家以音樂接觸已經是一件很美好的事。」而談及是次音樂會的表演嘉賓，小明稱暫時未能透露，但揚言保證有驚喜。