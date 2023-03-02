林宥嘉演唱會2023｜香港開3場巡迴演唱會　門票最平$380掀搶飛潮

等待近4年，林宥嘉終於宣佈《 idol 世界巡迴演唱會香港站》啟航， 即將於4月28至30日於紅館連開3場演唱會，大會今日（2日）正式宣布門票於3月13至15日東亞銀行信用卡優先訂票，令歌迷萬分雀躍，而門票則分別為980、680及380港元三種票價。

林宥嘉即將於4月28至30日於紅館連開3場演唱會。

林宥嘉的《idol 世界巡迴演唱會》挑選了香港作為亞洲區首站，讓「idol」重新啟動，剛完成多場美加及正在歐洲巡演的他扔出震憾彈，以2019年的idol演唱會作延續，轉化升華到用「愛」為新概念，據知很多進場歌迷都被延續篇所感動，邊看邊哭好幾次，亦有人說真的填補了心的黑洞，永留美好回憶。

今次宥的《idol 世界巡迴演唱會》特別挑選了香港作為亞洲區首站。

在啟動演唱會前，宥嘉主動向歌迷宣布，今次概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題：「我或許質疑自己，我或許需要更多答案來填補虛空。直到我發現，唯有愛能滿溢出黑洞。愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。」「所以，今次演出，我期待這不只是一場演唱會，台上台下的每一個人，從開始的期待緊張，到每一場的結束，會感到心是滿的。我甚至期待：這不只是一個晚上的事，甚至當中有些什麼，會在我們往後的日子能浮現而且覺得真好！」

今次概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題。

宥嘉又貼心提醒大家，為了每位觀眾可共同體驗演唱會的概念及貼近最好的觀賞，觀眾演唱會時不要使用會發光的應援物品、例如螢光棒、發光燈牌，盡量保持全黑。至於4月的香港站，宥嘉除了加入新概念之外，亦會再新增收錄在第6張專輯的新歌。

宥嘉透露美加及歐洲的世界巡演沒有帶家人同行，要暫時忍受分開的思念。（IG圖片）

美加及歐洲的世界巡演，宥嘉並沒有帶家人同行，老婆小孩要暫時忍受分開的思念，不過去年10月他去新加坡音樂節開唱，就有帶家人同行，他更形容新加坡那次演出是 : 「從困難重重變幸福爆棚」，因為那次他從一落地就嚴重過敏，不只鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至連說話都有些吃力，一度擔心現場演出的身體狀況。幸好演出時回復正常，唱出超水準。

不過去年10月他去新加坡音樂節開唱，就有帶家人同行。（IG圖片）

旅途當中，他跟老婆一起買到「對戒」，讓他覺得幸福滿滿：「我和Kiki曾經買了一副對戒，但多年前我不小心遺失了，心中一直掛念著這件事情，很想買回結果尋遍台北都沒找到，沒料到，在新加坡逛街時看到。馬上買了。」在溫哥華演出，宥嘉手上也戴著這只從新加坡買到的幸運戒指，他分享照片並談到：「圖為我和我太太新買的對戒，我和我太太的第一隻對戒，我不小心弄丟了，雖然我買不到當初一模一樣的戒指，但總之終於又有對戒可以戴，而且我覺得很搭配巡演的衣服！」