林宥嘉演唱會2023｜香港開3場巡迴演唱會　門票最平$380掀搶飛潮

等待近4年,林宥嘉終於宣佈《 idol 世界巡迴演唱會香港站》啟航, 即將於4月28至30日於紅館連開3場演唱會,大會今日(2日)正式宣布門票於3月13至15日東亞銀行信用卡優先訂票,令歌迷萬分雀躍,而門票則分別為980、680及380港元三種票價。

林宥嘉即將於4月28至30日於紅館連開3場演唱會。

林宥嘉的《idol 世界巡迴演唱會》挑選了香港作為亞洲區首站,讓「idol」重新啟動,剛完成多場美加及正在歐洲巡演的他扔出震憾彈,以2019年的idol演唱會作延續,轉化升華到用「愛」為新概念,據知很多進場歌迷都被延續篇所感動,邊看邊哭好幾次,亦有人說真的填補了心的黑洞,永留美好回憶。

今次宥的《idol 世界巡迴演唱會》特別挑選了香港作為亞洲區首站。

在啟動演唱會前,宥嘉主動向歌迷宣布,今次概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題:「我或許質疑自己,我或許需要更多答案來填補虛空。直到我發現,唯有愛能滿溢出黑洞。愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。」「所以,今次演出,我期待這不只是一場演唱會,台上台下的每一個人,從開始的期待緊張,到每一場的結束,會感到心是滿的。我甚至期待:這不只是一個晚上的事,甚至當中有些什麼,會在我們往後的日子能浮現而且覺得真好!」

今次概念會以「Love is bigger, even than black holes」為題。

宥嘉又貼心提醒大家,為了每位觀眾可共同體驗演唱會的概念及貼近最好的觀賞,觀眾演唱會時不要使用會發光的應援物品、例如螢光棒、發光燈牌,盡量保持全黑。至於4月的香港站,宥嘉除了加入新概念之外,亦會再新增收錄在第6張專輯的新歌。

宥嘉透露美加及歐洲的世界巡演沒有帶家人同行,要暫時忍受分開的思念。(IG圖片)

美加及歐洲的世界巡演,宥嘉並沒有帶家人同行,老婆小孩要暫時忍受分開的思念,不過去年10月他去新加坡音樂節開唱,就有帶家人同行,他更形容新加坡那次演出是 : 「從困難重重變幸福爆棚」,因為那次他從一落地就嚴重過敏,不只鼻塞、流鼻水、打噴嚏,甚至連說話都有些吃力,一度擔心現場演出的身體狀況。幸好演出時回復正常,唱出超水準。

不過去年10月他去新加坡音樂節開唱,就有帶家人同行。(IG圖片)

旅途當中,他跟老婆一起買到「對戒」,讓他覺得幸福滿滿:「我和Kiki曾經買了一副對戒,但多年前我不小心遺失了,心中一直掛念著這件事情,很想買回結果尋遍台北都沒找到,沒料到,在新加坡逛街時看到。馬上買了。」在溫哥華演出,宥嘉手上也戴著這只從新加坡買到的幸運戒指,他分享照片並談到:「圖為我和我太太新買的對戒,我和我太太的第一隻對戒,我不小心弄丟了,雖然我買不到當初一模一樣的戒指,但總之終於又有對戒可以戴,而且我覺得很搭配巡演的衣服!」