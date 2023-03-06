MIRROR下周五推出英文歌《RUMOURS》　盼望向全世界宣揚Cantopop

男團MIRROR去年獲公司MakerVille積極力撐開展海外市場，除了有姜濤到美國拍戲兼錄英文唱片，又安排Anson Lo拍台劇，原先亦有計劃讓MIRROR出席日本音樂祭，可惜最後因為紅館的意外而令所有計劃停擺。隨着12子近日正式全面復出，國際化的計劃將會繼續實行，有新加坡傳媒日前率先踢爆，稱MIRROR將會於本月17日推出首支英文單曲《RUMOURS》，又表示他們希望能夠憑此曲打入海外市場，令廣東歌有更多人認識。



MIRROR將會於本月17日推出首支英文單曲《RUMOURS》。（IG/@ mirror.weare）

據《聯合早報》報道，MIRROR日前接受其電郵訪問稱，嘗試英文歌曲既開心又興奮，不過錄製時卻因為英文的咬字、情緒和氣息都和錄廣東歌時完全不同，面對了不少困難，幸好得到曾與韓國男團東方神起、2PM和EXO合作過的美國韓裔歌手兼創作人Andrew Choi的一對一聲樂指導。

MIRROR希望將廣東歌帶到全世界。（IG/@ mirror.weare）

據悉，《RUMOURS》內容講述剛剛追女仔的階段時，身邊會出現各種謠言的故事，製作班底亦是與不少KPOP團體合作過的Alex Ludwig Lindell和Chris Meyer，被問到會否希望像KPOP歌手一樣站上國際舞台，MIRROR謙虛表示只是希望能將香港樂壇和廣東歌的特色融入作品，向國際宣揚Cantopop，並將音樂的力量將全世界講廣東話的人連結在一起。