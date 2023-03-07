周杰倫演唱會加場門票下周三優先訂飛　其餘六場座位放寬仲有得賣

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》, 將於5月5日於中環海濱活動空間舉行一連7場演唱會，主辦單位寶輝娛樂公告，5月10日的加場門票將於下周三（15日）憑citibank信用咭優先訂飛，並於21日正式公開發售。至於其餘6場演唱會，因疫情已過，政府放寬100%座位的關係，現時還有極少量門票，屆時將會同步一起發售，讓三年前曾經退票及現時希望購票的歌迷，可以有機會搶購。



周杰倫將舉行七場演唱會。

等了周董三年多，《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，一出落實消息，讓歌迷非常之雀躍，由於長期持有門票的觀眾數量眾多，並且有部份來自海外朋友，主辦單位為歌迷再度延長舊票登記換票手續至3月14日。 希望持有舊票的歌迷朋友，盡快到寶輝娛樂網站進行登記換領新票手續，如逾期仍未登記的持票者只能申請退款，敬請大家見諒。

此外，大會最近發現網上假飛及炒賣的問題非常嚴重，呼籲歌迷千萬不要循不法途徑購買門票，因為大會已經收到多個苦主電話，有人於不名來歷網站購票，被騙兩、三萬元，大會亦愛莫能助，亦有人向大會提供，有人不知從何途徑把大會發出登記成功的換領電郵，向想買飛的歌迷兜售炒價飛，每張比原價貴兩、三倍。大會發言人表示，登記換領電郵不等同門票，大會敬請歌迷千萬不要誤信不明來歷的票務。

周杰倫演唱會永遠一票難求，祝大家搶飛成功！

據知，永遠一票難求的周杰倫演唱會，外間出現大量黃牛票反收購，於一些二手網站，不難發現「收票」的post ，用一倍或以上價錢，向長期持有的歌迷收購門票，不少歌迷網上討論：「周杰倫真心勁，演唱會票竟然等同股票，張飛持有三年，升值一倍以上」、「等左三年呀，再升兩倍都唔賣」、「升兩倍我即放」。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》演出詳情：

日期：2023年5月5,6,7,10,11,13,14日

地點：中環海濱活動空間

票價：HK$1380 / HK$1080/ HK$880/ HK$580

主辦機構：寶輝娛樂

優先訂票：

3月15 日(citibank信用卡)

公開發售 :

日期 : 3月21日

時間: 上午10:00 官方指定購票網站: www.cityline.com