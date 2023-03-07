Shaun與泰國歌手Jeff合作推出英文歌　大讚對方性感兼音色有魅力

韓國男歌手Shaun於五年前憑一首《Way Back Home》擊敗逆襲榜單，成為「逆轉行」的代表歌手之一，他與去年參演泰國BL劇人氣急升的男歌手Jeff Satur上星期一同推出英文合唱歌《Steal The Show》，MV公開至今接近一星期已經吸引過百萬點擊。日前兩人分別接受《香港01》訪問，分享今次跨國合作的感受，又互笠高帽大讚拍檔。



Shaun（右）與泰國男歌手Jeff Satur早前推出英文合唱歌《Steal The Show》。

《Way Back Home》這首歌是Shaun在LA時和其團隊一同製作的，他稱一直很想推出合唱歌，一次偶然知道了Jeff這位泰國歌手後，非常喜歡他的style，所以希望可以一起合作：「對Jeff的初印象是很性感，而且很喜歡他的眼神，隨後我都搜尋了他的唱歌影片，發現他的音色既有魅力又有個人風格，很令人留下深刻印象。」

《Way Back Home》由Shaun及其團隊製作。

Jeff表示去年一收到這首歌的Demo就已經非常喜歡，覺得很好聽：「我很喜歡這首歌的氣氛，我沒有想過Rock Music可以與EDM這麼合襯。」他亦對於Shaun這位音樂才子讚不絕口：「他的性格非常好，我對他的音樂能力實在太令我印象深刻。」

Jeff對於Shaun這位音樂才子讚不絕口。

兩人要分隔兩國錄音，Jeff表示沒有遇到太大的困難，不過最麻煩的就是要兩人一同夾時間互相傳錄音，而擔任製作人的Shaun則表示一收到Jeff在泰國的錄音之後就負責後製，一切完成得順利。

不知兩人之後會否再合作一同出韓文或泰文歌？

今次兩人一同合唱英文歌，下次會有機會以韓文或泰文推出歌曲嗎？Jeff表示無任歡迎，有機會的話都很想挑戰唱韓文歌：「因為我很愛看韓劇，亦非常喜歡聽KPOP歌曲，例如IU、Sam Kim、BTS和Stray Kids的歌曲我都非常喜歡。」至於Shaun則表示自己完全不熟悉泰文，但都不抗拒挑戰看看。