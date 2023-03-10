陳奕迅以千手觀音造型拍新歌《塵大師》MV 再與林家謙合作

Eason陳奕迅推出全新單曲《塵大師》，以輕鬆豁達的氛圍與樂迷分享「心法」，面對問題只要處之泰然，就可以OK冇事。《塵大師》由林海峰填詞，當中一句五字真言：「艾東喼雅斯」點題到位，正正心態決定境界。

Eason親自上陣拍攝《塵大師》MV，更要與多名舞者合演「千手觀音」，過程極具挑戰，是關MV Eason與舞者要非常合拍，抓緊歌曲節奏才能呈現大家現在見到的效果。而且MV中有不同一鏡到底的處理，Eason與團隊落足心機排舞、試機位等等都一絲不苟。

Eason早前在社交媒體貼出「塵大師」卡通公仔，以及自己在雪地上盤膝的相片，再po《塵大師》MV預告，粉絲一知道有新歌紛紛「敲碗」非常期待新歌，有人留言：「塵大師，麻煩幫我算下陳奕迅幾時發新歌啊，等緊佢啊。」、「塵大師！幫我算一卦你的新碟什麼時候出？」亦有粉絲將「塵大師」卡通公仔二次創作，換上Eason過往不同演唱會的造型，非常有心思。而《塵大師》作曲人林家謙亦有留言：「小塵不動產。」

《塵大師》由陳奕迅主唱，林家謙作曲，二人共同監製，再由林海峰填詞、李榮浩編曲，集合現今灸手可熱的音樂人組成強勁班底，打造這首心境豁達同時值得玩味之作。《塵大師》集合不同領域的大師「發功」，Eason親自演繹「塵大師」，林海峰幽默風趣的筆風寫出盛載人生哲理又易懂的歌詞，玩味之餘亦能讓聽眾投入歌曲意境之中。