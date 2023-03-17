《17歲》作曲人徐繼宗　為陳奕迅擔任和音要「打醒十二分精神」

著名音樂人徐繼宗（阿宗），擔任港台節目《香江暖流—Music Five》嘉賓，分享為陳奕迅演唱會擔任和音的故事，特別介紹了當年為劉德華寫的《17歲》。

阿宗應主持鄭瑞芬、鄧添樂邀請接受港台節目訪問。

在節目中，主持鄭瑞芬（Fanny）和阿宗演繹了不一樣的《17歲》，他說當初寫《17歲》的Demo時，是想著一些參加新秀入行的歌手，回想一生為何這麼熱愛音樂。後來劉德華認為這首歌很有意思，希望加入一些關於自己心路歷程的歌詞，經過華仔親自撰寫後，便成為了大家耳熟能詳的版本。

徐繼宗為陳奕迅演唱會擔任27場和音歌手。

談到最近為陳奕迅演唱會擔任和音，他說其實3年前已經綵排過一次，當時踏入錄音室相當緊張，因為Eason是一位非常專業的音樂人，能知道每一個樂器、每一個音在發生甚麼事，甚至能即時指正當中的問題，所以大家都會「打醒十二分精神」，認真看待每個細節。阿宗透露綵排期間，Eason會花時間和樂手分享歌詞的內容，讓大家能更投入更多情緒到歌曲當中；而Eason亦常將「Just to have fun」掛在口邊，著大家要放鬆盡情享受，他謂亦是Eason對比其他歌手與眾不同的地方。

阿宗96年入行，曾與多位歌手合作。

張敬軒的《緋荔榭．少年》由阿宗作曲填詞。

阿宗於96年入行，入行的伯樂是陳百強唱片監製王醒陶先生，他說經對方的教導和引薦，方有機會一直寫歌。作曲、編曲、填詞、監製等每一個幕後都缺一不可，阿宗誠言大家通常比較留意歌手，會忽略幕後的功勞，不過世界沒有懷才不遇，只要努力一定有人認識和認同。過年一年主力寫非K歌的作品，如為Collar寫的《Never-never land》，希望可以有更多突破。