輕談淺唱不夜天｜海島小輪 Sea Island & Ferry　葬歌飄浮記

因成員眾多,難約時間之外,其他成員樂手也不太熱衷表達,所以第一次接觸「海島小輪Sea Island & Ferry」是透過鋼琴手Arnold Fang(方欣浩)。2023年是新室樂團「海島小輪Sea Island & Ferry」的第七個年頭。

2022年,海島小輪的第七個年頭。推出了《As if》專輯 2EP,做了第一次的展覽配樂。共做了六場不同場合的小型演出。

「室內樂」(Chamber music)簡單來說就是由一小群演奏家在室內一起演奏的音樂,最常見的室內樂編制是二至五人的組合,形式大多會出現在古典音樂。 那「新」室樂團又是什麼呢?海島小輪的鋼琴手Arnold似是而非地笑說︰「上網查過,香港很少人會用到『室樂團』,少人懂、少批評。空間或因此會更大……」這場訪問就由一個怪怪的引子展開,正當筆者腦內還嘀咕著訪問才剛開始……Arnold又突然正經起來:「『新』室樂的意思其實是加入流行和即興元素,旋律性比較強,好讓聽流行曲的聽眾較易入口。而部份樂曲,成員只會在表演前記着大概基本,至表演時再因應空間而轉變。由於他們的表演與一般室樂不同,且多數在室外演奏,所以現場環境的聲音感覺也會隨着隊員敏感的情緒、心情而更改演奏方法。」

2016年成立的「海島小輪Sea Island & Ferry」,名字靈感來自香港周邊不同的離島,以及遊走於當中的渡海小輪。

2016年成立的「海島小輪Sea Island & Ferry」,名字靈感來自香港周邊不同的離島,以及遊走於當中的渡海小輪。這小輪的舵手Arnold細說:「名字是在組隊成形後出現,當時我們想選擇一些與香港本地有關的標誌。另一方面又覺得天星小輪是連接各個地區的交通工具,名字就這樣發生了。我認為人與人之間有一種距離,甚至日常生活的表現,都與自己內心有一段距離。所以,希望透過音樂沉澱,讓音樂把這些距離縮短。樂隊初期的樂器編制曾經包括洞簫和色士風,一度是香港少數揉合中西樂器的音樂組合。但2020年,樂團換班由原有中樂編制改為現有的鋼琴Arnold Fang(方欣浩)、大提琴Tim Tong(湯正行)、小提琴Kenneth Li(李健強)及單簧管Gladys Wong(黃靖恩)。」Arnold表示,海島小輪隊員經過數年無間的合作,合拍程度差不多已經四為一體。海島小輪無論是方向或整合,都是由Arnold領軍,再聽着他導賞海島小輪的進化史,感覺他更像海島小輪的船長。

成員Arnold創作《Visitors》時,借用了來自傳統聖誕歌曲《We Three Kings》的幾個音節為開端。這首聖誕歌原講述探訪初生嬰孩耶穌的三位東方智者,Arnold一邊創作三個段落,一邊卻想到三種不同的現代人。

由冰島啟蒙香港小島

新派室樂組合「海島小輪」為《行行重行行》展覽譜寫配樂,用音符道出藝術家為創作不斷修行的故事。

海島小輪x 見山書店 the deep end premiere 往深 重陽首演。

掌舵人Arnold回憶着:「追溯至2015年底,當時正積極參與香港獨立音樂圈的編寫聲樂作品工作。但我在很早以前對於創作純音樂還是猶豫不決,就在那時遇上一張日本唱片Haruka Nakamura的《Piano Ensenble》啟發了我。這專輯更可說在純音樂創作上,推動我的第一步。另外,還有來自冰島的多樂器演奏家Ólafur Arnalds的《Island songs》。此專輯的概念也影響着海島小輪一直走下來的創作方向,因為當時《Island songs》專輯的衍生過程,是Ólafur Arnalds去了七個冰島上不同的地方,跟七個創作人合作,把這些地方的美感用音樂呈現出來。這正是海島小輪由初期至今天朝着走的方向,好像第一張專輯《Crossings》也會帶出香港不同的美,同時探討各類題材。地方的美有鹽田仔,探討的包拾不同的群體有難民、性小眾等等。所以《Island songs》是我創作海島小輪的啟蒙。後來的專輯《Telescope》轉而面向大自然,並淡淡地流露着對社會的關切,由自然伸延至港人移民潮的《不回歸線》、充滿社會感慨的《12小時之後 ~ 在地球的背面》等等,專輯中帶有意境的樂曲,希望帶領聽眾與木棉樹、霧、雨等自然景象一同綿綿細語。」

這兩位有點詭異的成員大提琴 Tim Tong (湯正行)、小提琴 Kenneth Li(李健強)。

後來的專輯《Telescope》轉而面向大自然,並淡淡地流露着對社會的關切。

《As if》這個企劃的特色之一,是我們在兩張EP中使用了不同的鋼琴,營造出不同樂曲所需要的音色和氣氛。新EP《往深》的鋼琴更具經過布料靜音的效果,但也同時收錄了不少琴鍵和腳掣的聲音。

《As if - I. In-Between》收錄了《Visitors》及另外五首全新作品,分別由「海島小輪」的不同成員創作。

以往也有人邀請海島小輪創作婚禮歌曲,當時Arnold還打趣說做紅事不如做白事,最後弄假成真於往年9月創作了《As if - II. The Deep End 往深》,繼《As if - I. In-Between》之後推出。Arnold 認真地說着:「自海島小輪組成之初在《Crossings》製作中,合作單位有人家中經歷了海葬,那次之後我已有為喪禮創作音樂的想法。我也開始嘗試理解朋友如何以不同方式跟摯愛道別的感受,對我而言道別的方式不應變得行禮如儀。我們需要的是足夠的空間,來為逝去的親友做點與別不同的事,或透過各類的創作來表達對他們的懷念。我慢慢地展開創作《往深》組曲的旅程。《往深》共分為6個樂章,大家可把它們視為獨立的樂曲,亦可以當作一整件作品來欣賞。組曲全長超過23分鐘,遠遠超越海島小輪以往發表過的任何作品。這幾年,我們之間有不少人都經歷著不同意義的失去和哀悼。但同時,香港亦嚴重缺少土地,海葬往往被視為其中一個解決問題的方式。因此,除了作為一種陪伴,海島小輪亦希望透過《往深》,表達多一種思考。」

海島小輪 Sea Island & Ferry 入世而出世

做完訪問,走出咖啡室,走在人來人往的馬路上,呼吸着混濁的城市味,突然有一種再世為人的感覺。回到家中整理訪問資料時,才想起本應是音樂訪問,卻討論着社會的敏感、反思和思考,明明沒有背景音樂,但整個訪問還是彌漫着一片海浪聲、樹聲、風聲、鳥聲………. 或是幻聽又或是訪問前兩個鐘頭的「海島小輪」音樂發揮了威力。

整個訪問唯一記起較為貼地的對白是,Arnold認為一直走來的音樂路也是隨意的,音樂是自己想行的路,但也需要一份正職來支撐。他笑着說:「我們每一位隊員除了音樂路,在現實生活我們也各有身份。說到底做音樂真心都要盤川!」不知何解,他們的音樂讓我想起一句說話:「不離入世而出世,表現形式是出世,內在的本質是入世。」

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》,每晚深夜2am – 6am,陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。